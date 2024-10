Hegerberg taus om Gullballen-favorittene: – Ingen formening

– Det har jeg ingen formening om, sier Hegerberg til NTB som spør henne om hvem som bør vinne kveldens kåring.

Hegerberg er nominert med landslagsvenninne Caroline Graham Hansen, som er blant favorittene til å stikke av med prisen. Playmakeren nevnes sammen med blant andre Aitana Bonmatí og Alexia Putellas, også dem Barcelona-spillere.

Hegerberg ble historisk da hun som første kvinne vant Gullballen i 2018. Hun er i år nominert for fjerde gang.

Uheldig tidspunkt

– Det er en ære å være nominert nok en gang. Det er en stor greie for meg. Jeg tror det er den fjerde nominasjonen min. Det er uheldig at det blir satt når det blir satt, men akkurat nå er jeg på landslagssamling og har en viktig landskamp i morgen, så det er fokuset mitt akkurat nå, sier Hegerberg.

Tidligere mandag satte Graham Hansen seg på flyet til Paris. Det er klarert med landslagssjef Grainger.

Med 5-0-seier over Albania i den første kampen skal det ekstremt mye til for at det ikke blir en ny playoff-runde i kampen om en plass i EM.

Hegerberg fikk en halvtime mot Albania sist fredag og scoret.

– Vi må nullstille. Vi må være klar over at vi er på hjemmebane og har et publikum å spille foran. Vi har et ansvar for å underholde og inspirere. Det handler om å gå inn i kampen med en seriøs tilnærming og vinne på en god måte, sier hun.

– Jeg er klar for å spille mer enn sist, sier Lyon-spilleren.

– Forventer oss det samme

Landslagssjef Gemma Grainger er forberedt.

– Vi forventer oss det samme. Den store forskjellen er at vi er her (på Ullevaal), sier Grainger.

– Det handler om å gjøre det bedre og levere en prestasjon vi er fornøyde med, sier hun.

I den siste playoffrunden i EM-kvalifiseringen venter vinneren av oppgjøret mellom Kroatia og Nord-Irland.

De kampene spilles 27. november og 3. desember.

Oppgjøret mot Albania har avspark klokken 19 på Ullevaal tirsdag.