3. div: Frigg ødela for Nordstrand – Ready tok tredjeplassen

26 serierunder har blitt spilt. Nordstrand ledet avdeling 3 lenge, men tapte de to siste kampene og dermed gikk opprykket til Asker. I avdeling 5 slo nyopprykkede Ready til med en tredjeplass, som trolig også gir direkteplass til neste sesongs NM. Slik endte årets 3. divisjon for våre lag.

Avdeling 3

NORDSTRAND – FRIGG 2-4 (0-1): Hvis Asker slo Flint borte måtte Nordstrand også vinne for å sikre sitt første opprykk til 2. divisjon i klubbens historie. I Tønsberg tok Asker en tidlig ledelse, som de holdt helt inn, slik at det tidlig ble klart at Nordstrand også måtte vinne. Det viste seg å bli vanskelig mot et Frigg-lag som tok ledelsen fem minutter før pause i den første omgangen etter mål av Stian Barane. Ebrima Sawaneh doblet gjestenes ledelse på et nydelig frispark like over timen spilt, før Sander Barbosa reduserte til 1-2 med et godt skudd ned i hjørnet. Da Barane minuttet senere økte til 3-1 for Frigg og jublet for Nordstrand-benket kokte det over for noen og enhver.

Tumultene endte med at Barane fikk sitt andre gule kort og ble utvist for feiringen. I samme opptrinn ble også Nordstrand-assistent Nimer El Haj utvist, og etter kampslutt ble også materialforvalter Petter Heum utvist. Før det rakk Abdul-Basit Ouro Agouda å redusere til 2-3, før Ulrik Ferrer fastsatte sluttresultatet til 4-2 og en gang for alle ødela Nordstrand opprykksdrøm. Dermed endte Nordstrand på andreplass, mens Frigg endte opp på tredjeplass. Du kan lese mer om selve kampen her, mens du kan lese reaksjoner fra Frigg-leiren der trener Magnus Aadland ledet sin siste Frigg-kamp her, og lese tankene til en sønderknust Oliver Midtgård her.

GAMLE OSLO – ULLERN 5-2 (3-2): Sesongens siste kamp innendørs i Vallhall ble også spilt i sesongens siste serierunde søndag, da Gamle Oslo tok i mot Ullern. De nyopprykkede vertene har levert en meget god sesong, og avsluttet også sesongen med et nytt målkalas. Det startet allerede før minuttet var spilt, da Daniel Tavakoli snappet ballen fra en uoppmerksom Sigurd Rørstad og satte ballen kontant i mål. Sju minutter senere doblet Gamle Oslo ledelsen etter en nydelig vending fra Ivar Furu ut til Nicklas Raaholt, som la inn til Fender Sowe som ekspederte ballen i mål. Begge lag hadde store muligheter etter det, blant annet hadde vertene et skudd i tverrliggeren, men på to minutter inn mot halvtimen utlignet Ullern.

Først headet Christian Aagesen inn 2-1, før Bendik Foss Evensen to minutter senere satte inn 2-2, da Ullern kombinerte seg gjennom vertenes forsvar og Ullern-spissen banket inn utligningen. Det holdt imidlertid bare i tre minutter, da Gamle Oslos storscorer Severin Sørlie som enkelt plasserte ballen ned i det lengste hjørnet, og dermed var det 3-2 til pause. Ullern hadde et par store muligheter, før Ebrima Jammeh omtrent fra død vinkel sendte inn et innlegg som dalte ned ved den lengste stolpen. Fem-seks minutter senere punkterte vertene kampen, da Severin Sørlie brøt og kom alene med keeper. Han spilte over til Jammeh, som uselvisk ga ballen til Fitim Azemi, som dyttet ballen i mål. Foss Evensen headet i stolpen, i det som til slutt endte med 5-2-seier til Gamle Oslo. Vertene ender med det på fjerdeplass, mens Ullern ender på niendeplass.

KFUM OSLO 2 – SARPSBORG 2 2-3 (0-1): I rekruttoppgjøret på Ekeberg var det Sarpsborgs rekrutter som tok ledelsen fem minutter før pause, da Daniel Awuni ble spilt igjennom med keeper og på nydelig vis chippet ballen over Henri Sørlie og i mål. Sju minutter etter pause satt utligningen for Kåffa-rekruttene, da Gift Kaba slapp løs inne i Sarpsborg-feltet og spilte den på tvers der kaptein Magnus Mehl kom stormende inn på bakre stolpe og bredsidet inn utligningen. Tre-fire minutter senere tok Sarpsborg tilbake ledelsen, da Martin Håheim-Elveseters skudd ble blokkert og falt veldig beleilig til Nicolai Skoglund som kunne trille inn nok en ledelse til Sarpsborg.

Like over timen økte gjestene ledelsen til 3-1 på et straffespark, som ble satt inn av Markus Brandon Manirakiza, før KFUM Oslo reduserte til 3-2 minutter senere. Denne gang var det Ersin Kocacenk som kom seg til dødlinja og la inn mot mål, og det innlegget greide gjestenes keeper Mamour Ndiyae å fomle i mål. Både Shahamattullah Malekze og Marcus Danh-Khoa Nguyen fikk eventyrlige muligheter for Kåffa-rekruttene til å utligne i løpet av den siste halvtimen, men flere mål ble det ikke og dermed endte det med tap i Kåffa-rekruttenes siste kamp. Laget ender med det på 8. plass.

MJØNDALEN 2 – SKEID 2 3-2 (3-1): Også Skeid-rekruttene avsluttet sesongen med et rekrutt-oppgjør, da de tok turen til Consto Arena for å ta avskjed med 3. divisjon etter at nedrykket ble sikret for en del runder siden. Vertene tok ledelsen etter et kvarters spill, da Mjøndalen-keeper Felix August van der Hagen klinket ballen gjennom til Trym Foss-Erstad på topp, som fosset gjennom Skeid-rekruttenes forsøk på offside-linje og scoret sikkert. Kvarteret senere doblet vertene ledelsen, da Mjøndalen radet opp et godt angrep på høyrekanten og trillet den over til motsatt kant der Nickolay Årsbog satte ballen sikkert tilbake mot hjørnet der ballen kom fra. Dermed 2-0 etter halvtimen.

Skeid-rekruttene reduserte fem minutter senere, da Mohammad Samih Tleimat ble spilt opp på venstrekanten. Han dro seg litt innover i banen, og fra like innenfor Mjøndalen-boksen curlet han ballen nydelig ut i det lengste hjørnet. Sekunder før pause økte Mjøndalen til 3-1, da Birk Dahl slo Skeid-keeper Aleksander Nesbakken i en hodeduell. Ti minutter før slutt fikk Skeid-rekruttene presset inn en redusering til 3-2, da Marvin Solheim fant Erik Berre med et nydelig innlegg og Morten Berres sønn bredsidet inn det som viste seg å bli et trøstemål. Skeid 2 tapte dermed siste kamp i divisjonen.

ÅSKOLLEN – OPPSAL 1-3 (1-1): Oppsal lå lenge i nedrykksgjørma denne sesongen, men et par gode resultater på riktig tid i løpet av høsten gjorde at det ble en langt mer behagelig avslutning på sesong enn man kunne frykte på Trasop. I sesongens siste kamp var det Åskollen, som i forrige runde tapte 13-0 for Frigg, som var motstander i Drammen. Vertene tok en tidlig ledelse etter et innlegg og voldsomt med klabb og babb i feltet, før ballen til slutt falt til Dilawar Ahmadzay som fikk sendt hjemmelaget opp i ledelsen på halv volley. Oppsal utlignet etter halvtimen spilt, da Sebastian Schwabe ble spilt alene med keeper og banket ballen i mål, slik at det til pause sto 1-1 på Konnerud stadion.

Oppsal hadde et par gode mulighet inn mot pausen, og den første halve timen etter hvilen, før Florind Lokaj dukket opp og sendte gjestene i ledelsen ti minutter før slutt. Lokal ble spilt på medløp og tok med seg ballen gjennom Åskollen-forsvaret og sendte avslutningen opp i nærmeste kryss. Oppsal scoret igjen ikke lenge etterpå, men det målet ble annullert etter at ballen var over dødlinja før den ble bredsidet i mål. 3-1-målet skulle imidlertid komme, da Mats Brændvang på overtid fikk æren av å score sesongens siste mål, da han fikk kranglet inn en retur fra keeper. Dermed avsluttet Oppsal sesongen med seier, og endte på sjuendeplass, poenget foran både KFUM Oslo 2 og Ullern på åttende og niendeplass.

Det gir denne avsluttende tabellen:

Avdeling 5

BJØRKELANGEN – LOKOMOTIV OSLO 1-3 (0-0): «Loket» avsluttet sesongen borte mot Bjørkelangen, som kjempet med Ready om tredjeplassen på tabellen. Det ble et oppgjør med sju gule kort og rødt kort til Lokomotiv Oslos Magnus Helland Kjølsrud etter timen spilt. Før det ga Bjørnar Reiten gjestene ledelsen fra kloss hold et par minutter etter pause. Ola Vestreng utlignet for Bjørkelangen bare et par-tre minutter senere, slik at det da Magnus Kjølsrud ble utvist etter timen spilt stod det 1-1.

Kvarteret før slutt scoret Bjørnar Reiten sitt andre for dagen etter et godt hodestøt på et innlegg fra Jørgen Myhre, mens Alexander Torvestad fastsatte sluttresultatet til 3-1-seier for Loket tre minutter før slutt. Det gjorde at Lokomotiv Oslo avsluttet sesongen med en knallsterk borteseier, og endte på sjetteplass med 45 poeng, som er ny poengrekord for laget i 3. divisjon.

LØRENSKOG – READY 0-2 (0-2): Ready rykket opp denne sesongen, og har mer eller mindre vært et stabilt topplag sesongen igjennom. I siste serierunde kunne de sikre seg tredjeplassen, men møtte andreplasserte Lørenskog borte, i det som var en særdeles tøff avslutning på sesongen. Det brydde Ready-spillerne seg fint lite om, og leverte nok en praktkamp i sesongens siste kamp. Gjestene tok ledelsen i det vi nærmet oss halvtimen spilt, da en Ready-corner traff en Lørenskog-spiller og falt til Lauritz Skjelle som sendte ballen videre i mål.

Tre minutter før pause vartet Ready opp med en glimrende kontring, da Ready overtok ballen på egen 16-meter og lynraskt banket ballen i bakrom på Martin Solli. Den tidligere Lyn-spissen har banket inn mål hele sesongen, og fikk æren av å sette inn Readys siste mål denne sesongen. Alene med keeper reddet Lørenskog-keeperen, men returen spratt opp i været og den headet Solli i mål til 2-0. Det ble også pauseresultatet, og uten scoringer i den andre omgangen slo Ready til med en 2-0-seier over Lørenskog borte i siste runde. Med det knep også Ready tredjeplassen i årets sesong.

Det gir denne tabellen i 3. divisjon avdeling 5: