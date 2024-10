Toulouse brøt seierstørke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed klatrer Toulouse opp på trygg grunn i den franske toppdivisjonen. Søndagens triumf var den første siden 15. september og bare den andre denne sesongen.

Zakaria Aboukhlal scoret to ganger for gjestene, før King la på til 3-0 like før halvtimen.

Fem minutter ut i annen omgang fikk Montpelliers Teji Savanier marsjordre, og hjemmelaget måtte fullføre kampen med ti mann.

King forlot tyrkiske Fenerbahçe etter forrige sesong. Der stoppet han på 53 mål på 184 kamper.

Spissen gikk fra engelske Watford til Tyrkia sommeren 2022. Før det spilte han for blant andre Manchester United, Bournemouth og Everton.

32-åringen står med 62 landskamper og 20 mål for Norge. Han har ikke spilt med flagget på brystet siden 2022.

