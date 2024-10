Sur keepertabbe gjorde at Kåffa tapte: – Vi kaster vekk poengene

Med en historisk semifinale i cupen på onsdag i bakhodet, valgte KFUM Oslo og trener Johannes Moesgaard å rullere litt mer på laget enn vanlig. Det betød ingen Robin Rasch eller Johannes Nunez fra start, og en sjelden start for blant annet Dadi Dodou Gaye og Mame Mor Ndiaye mot Sandefjord.

Sistnevnte kom nesten til kampens første mulighet, da Kåffa rullet opp et fint angrep på høyresiden der Obilor Okeke ble spilt igjennom i bakrom. Den lynhurtige kantspilleren prøvde å finne Ndiaye foran mål, men bare et langt bein fra tidligere Skeid-stopper Fredrik Berglie hindret en enorm Kåffa-mulighet.

Da var det spilt knappe tre minutter på Jotun Arena, i det som var en ganske jevnspilt åpning. Sandefjord fikk sin første mulighet etter ti minutter da Vetle Walle Egeli kom seg til skudd fra en 10-12 meters hold etter fint kombinasjonsspill fra vertene. Emil Ødegaard fikk opp hanskene og slo ballen ut til corner.

Les flere saker om KFUM Oslo

Okeke ga Kåffa ledelsen

Fem minutter senere kom Sandefjord til nok en stor mulighet, da et innlegg fra Karl Filip Ottosson sneiet hodet til Haitam Aleesami og landet i beina på Jakob Dunsby. Sandefjord-vingen dempet og skjøt omtrent i samme bevegelse, men heldigvis for Kåffa satte han avslutningen fra kloss hold i nettveggen.

Inn mot halvtimen hadde det roet seg litt med sjanseskapingen, men det var fortsatt godt driv i kampen. Sandefjord var hakket farligere på sine visitter, men Kåffa forsvarte seg godt og det ble med noen skuddforsøk og et par cornere for vertene den første halvtimen.

Det var imidlertid KFUM Oslo som skulle ta ledelsen, og det gjorde de ti minutter før pausen. Remi-André Svindland klarte å rive til seg en ball midt inne på banehalvdelen til Sandefjord og sendte den til Obilor Okeke like utenfor vertenes 16-meter. Okeke fosset inn i boksen, tok seg forbi to mann og satte inn sin første scoring i Eliteserien mellom beina på Sandefjords keeper.

– Jeg har ventet på den lenge, og selv om jeg har vært lenge ute med skade, har jeg hatt flere sjanser i de kampene jeg har pilt som jeg kunne scoret på. Så det var deilig å få det første målet, sa Okeke til TV2 i pausa.

Les også: Kåffa spiller mest uavgjort i ligaen: – Blir litt for mye av det (+)

Sandefjord presset på

Kåffa gikk med det til pause med ledelse, og i pausen bytta trener Johannes Moesgaard ut Haitam Aleesami til fordel for Akinshola Akinyemi.

– Haitam kjenner litt på noe nå, så vi kjører Akinshola inn der. Jeg synes vi er forholdsvis gode før pause, og har bra kontroll både offensivt og defensivt. Vi holder Sandefjord ute av overgangene, der de er gode, så det er jeg godt fornøyd med, sa Moesgaard til TV2 på vei ut fra pausen.

Ti minutter etter hvilen fikk Sandefjord en stor mulighet til å utligne, da Akinyemi tapte en hodeduell som gjorde at Alexander Ruud Tveter kom alene med Emil Ødegaard. Sandefjord-spissen fikk lurt ballen under Ødegaard, men Kåffa-keeperen fikk akkurat nok på den til at den spratt utenfor stolpen.

Like over timen spilt gjorde Kåffa et dobbeltbytte, med Obilor Okeke og Amin Nouri ut for Teodor Haltvik og David Hickson. Sandefjord prøvde å heve laget sitt, noe som ga Kåffa gode kontringsmuligheter når de fikk tak i ballen, men litt manglende presisjon gjorde at KFUM Oslo ikke klarte å utnytte det.

Les også: Nok en uavgjort hjemme for Kåffa: – En typisk 0-0-kamp

Sandefjord snudde til seier

Kvarteret før slutt sendte Sandefjord et frispark klink i krysset og ut, før Sandefjord selv plukket opp ballen. Til slutt ble den svingt inn igjen på bakerste stolpe, der Martin Gjone slo både Akinshola Akinyemi og Jonas Hjorth i hodeduell og fikk presset inn utligningen.

Det jevnet seg litt mer ut etter utligningen, da KFUM Oslo fikk litt mer kontroll på kampen igjen. Flere bytter gjorde at rytmen forsvant litt hos begge lag, men i det vi nærmet oss overtiden falt avgjørelsen. Sandefjord kom seg til innlegg som Emil Ødegaard ikke klarte å holde, og da sisteskansen mistet grepet på ballen, falt den til Simon Amin som bredsidet inn seiersmålet for Sandefjord.

– Vi kaster bort poeng her i Sandefjord, og det er dessverre en oppskrift vi har sett før. Alt i alt er vi på nedadgående kurs etter pause, og til slutt får vi noen situasjoner som blir ødeleggende for oss. Det siste er en personlig feil, og da ryker poenga. Det gjør at jeg er veldig skuffet, sier Moesgaard til TV2.

Semifinalen i cupen førstkommende onsdag klokken 20.30 blir nå neste oppgjør for Kåffa, før Sarpsborg kommer til Ekeberg søndag 3. september.

Les også: Njie senket gamleklubben – KFUM klar for cupsemifinale: - Utrolig deilig! (+)

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 26

Sandefjord – KFUM Oslo 2-1 (0-1)

Jotun Arena, 3543 tilskuere

Mål: 0-1 Obilor Okeke (37.), 1-1 Martin Gjone (76.), 2-1 Simon Amin (90.)

Gule kort: Mame Mor Ndiaye, Obilor Okeke, KFUM Oslo.

Dommer: Sigurd Smehus Kringstad (IL Valder)

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard – Ayoub Aleesami, Haitam Aleesami (Akinshola Akinyemi fra 46.), Dadi Dodou Gaye – Jonas Hjorth, Simen Hestnes (Moussa Njie fra 86.), Sverre Sandal, Amin Nouri (David Hickson fra 63.) – Remi-André Svindland, Mame Mor Ndiaye (Johannes Nunez inn fra 76.), Obilor Okeke (Teodor Haltvik fra 63.)

---