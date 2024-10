Lyn-keeperen kom tilbake til Ekeberg: - Nei, jeg har nok aldri vært bedre

KFUM ARENA (Dagsavisen): Pedersen spilte sin siste kamp i KFUM Oslo i koronaåret 2020 før han havnet i Lyn for tre år siden. Der har han vært med på to opprykk, og hvis det tredje skulle slå inn også, blir Lyn historiske. Ingen lag har tre opprykk på rad som ender i øverste divisjon i Norge.

Skulle det skje, møter han sin gamle klubb neste år.

Roser Kåffa

– Jeg hadde noen veldig gode år her og Kåffa er det slagordet sier, en klubb for livet. Det er bare hyggelige mennesker her. Da var det gøy at vi også vant den første såkalte hjemmekampen vi spilte, sier Alexander Pedersen til Dagsavisen etter at han var sterkt delaktig igjen til at Lyn holdt nullen mot et Bryne som kunne rykket rett opp denne lørdagen.

– Det er veldig greit at motstanderlaget ikke får feire opprykk på vår hjemmebane, selv om den er en reservearena, sier Pedersen.

Han ble bokstavelig talt redningsmann også i den forrige kampen mot Sandnes Ulf, som også endte med 1–0 seier sist mandag.

– Dette var en mye bedre prestasjon enn kampen i Sandnes. Her var vi på hele veien, konsentrerte med fullt fokus. Det er gøy å være med på dette.

Alt stemmer

– Har du noen gang vært bedre som keeper?

– Det tror jeg ikke. Og det er vel fordi det meste stemmer i livet, både privat og på jobb. Vi har et flott treningsmiljø i Lyn, jeg får utviklet meg og vi opplever medgang år etter, sier han.

For medgang må man jo si da han var med og vinne 3. divisjon i 2022, 2. divisjon i 2023 og mulig opprykk fra OBOS-ligaen i 2024. Det siste så man ikke for seg da sesongen ble innledet med 0–3 tap for Moss på Melløs 1. april.

– Målet var jo å holde oss og stabilisere seg i divisjonen. Men som her presterer vi igjen mot et av de beste lagene. Vi frykter ingen, sier Alexander Pedersen, som startet karrieren sin i Hønefoss.

To kamper gjenstår

Nå gjenstår kun to kamper, borte mot Åsane og hjemme mot Moss. Moss ligger ett poeng foran Lyn på en veldig jevn tabell der Lyn i teorien kan ende på 2. plass og rykke rett opp, eller havne på 7. plass og miste kvalifiseringen der lagene fra 3–6 inngår.

Vi kan få begge Oslo-lagene opp ettersom Vålerenga allerede har vunnet. I så fall blir Skeid eneste Oslolag i neste års OBOS-liga etter at de sikret opprykket lørdag.

– Vi har en sterk veteran i mål og vi har unggutter som kommer inn og gjør en forskjell. Det er mye moro og mye kvalitet i dette Lyn-laget, sier trener Jan-Halvor Halvorsen, treneren med spisskompetanse i opprykk.

Det siste laget han trente før han kom til Lyn, var nettopp Bryne, som han da fikk opp i OBOS-ligaen …

---

FAKTA

Lyn ligger på 4. plass på tabellen med 46 poeng. Bryne på annenplass (som gir direkte opprykk) har 52 poeng. Lyn kan bare rykke rett opp hvis de selv vinner de to siste kampene, mens Bryne taper.

Lyns to siste kamper:

Lørdag 2. november, 16.00: Åsane på Åsane Arena.

Lørdag 9. november, 16.00: Moss på KFUM Arena.

---