17-åring herjet for nedrykkstruede LSK: – Ett av årets høydepunkter

Men på tabellen er det fortsatt høyt til skyene for de gulkledde. Felix Vá (2) og Alexander Røssing-Lelesiit scoret målene i den svært etterlengtede seieren.

De tre poengene gjør at Lillestrøm er likt på poeng med Haugesund på kvalifiseringsplass. Odd ligger sist, ett poeng bak Lillestrøm med fire serierunder igjen.

Man må tilbake til midt i fellesferien for å finne forrige trepoenger. Det ble Dag-Eilev Fagermo, LSKs fjerde trener denne sesongen, sin første seier som ansvarlig på Åråsen. Han har tidligere ledet Odd.

17 år gamle Røssing-Lelesiit tok vare på muligheten da han fikk sin andre kamp fra start i Eliteserien. Han skjøt via et Odd-bein og i mål til 2-0 før han jublet vilt med hjemmefansen like før pause.

– Det er ett av årets høydepunkter i Eliteserien, sa TV 2s Jesper Mathisen.

Ti minutter før slutt gikk han smilende av banen og fikk en god klem av Fagermo.

166 centimeter høye Vá headet inn 1-0 etter 38 minutter og satte i gang Lillestrøm-oppturen. 18 minutter før slutt sørget han for 3-0.

Vá sto med to eliteseriemål før Odd-kampen. Søndag kveld hadde angolaneren doblet antallet sitt.

Straffesituasjon

Odd var godt med i innledningen, men etter hvert tok LSK over. Begge lag hadde muligheter etter hvilen, men Odd kunne ikke gjøre noe med utfallet.

I første omgang var det også en omdiskutert situasjon hvor Lillestrøm ropte på straffe.

Røssing-Lelesiit kom seg løs i 16-meteren og gikk i bakken i duell med Bork Bang-Kittilsen. Dommer Tore Hansen pekte på femmeteren, men fikk beskjed av VAR-teamet om å se situasjonen på nytt.

– Jeg synes totalen i det skal være straffespark, sa Mathisen.

Dommer Tore Hansen tok seg god tid, veldig god tid. Deretter ble han stående på avgjørelsen om å la den passere.

LSK fortsatte å kjøre på og skape sjanser, og Thomas Lehne Olsen burde fått seg en scoring, men det ville seg ikke for angriperen.

Drama

Nå venter en veldig spennende avslutning på sesongen. Sandefjord (28), Haugesund (24), Lillestrøm (24) og Odd (23) blir trolig lagene som skal kjempe om å unngå de to nederste plassene.

En ny thriller står på programmet kommende helg med Lillestrøm – Haugesund.

Slik ser sesongavslutningen til LSK ut: Haugesund (h), Brann (b), Sandefjord (h), Bodø/Glimt (b).

Odd avslutter slik: Brann (h), Sandefjord (b), Bodø/Glimt (h), Haugesund (b).