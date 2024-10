T-banevogn ble vandalisert av VIF-supportere: – Skader klubben og vårt omdømme

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Flere videoer har versert i sosiale medier av T-banevognen, som måtte bli innstilt på grunn av hærverket. T-banen ble vandalisert med tagging og klistremerker på både vinduer og gulv, med Vålerengas navn og farger.

I tillegg ble det fyrt opp bluss i vognen, som utløste brannalarmen til togføreren. Det forteller Sporveiens presse- og mediekontakt Tone S. Tuhus til Dagbladet.

– Da togføreren gikk ut for å sjekke situasjonen, ble hærverket oppdaget. Toget ble deretter tømt for passasjerer på Bekkestua stasjon og kjørt inn til Avløs base for rengjøring og reparasjon, skriver Tuhus i en e-post til Dagbladet.

Avisa Oslo omtalte saken først.

VG har vært i prat med daglig leder i Vålerenga Svein Graff, som tar sterkt avstand fra hendelsen.

– Dette har ingenting med den sterke og gode supporterkulturen det brede flertallet utgjør, sier Graff, som varsler at klubben vil drøfte hvordan de skal løse problemet med hærverk:

– Som er utelukkende en primitiv og negativ oppførsel som ingen synes er kult eller tøft. Det bare skader klubben og vårt omdømme, forteller Graff.

