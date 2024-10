VIF-talentet: – Hadde håpet å spille mye mer

NADDERUD STADION (Dagsavisen): 18-åringen ble kastet inn i startelleveren mot Stabæk da Vegar Eggen Hedenstad måtte kaste inn håndkleet etter oppvarmingen fredag kveld. Hammer Kjelsen er vokst opp noen få T-banestopp unna Nadderud og fikk en gyllen mulighet på VIFs høyreback.

– Det var mange kjente fjes her, så det var veldig gøy, smiler forsvarsspilleren som spilte hele matchen for Vålerenga.

Han kunne ha endt opp i Stabæk for snart fire år siden, men valgte i stedet VIF. I sin andre start for sesongen i serien leverte han varene, og nøytraliserte en av ligaens formspillere.

– Han presterer bra og gjør det sikkert og safe. (Oskar) Spiten-Nysæther blir byttet ut etter 56 minutter, så det får “Aleks” ta som en god anerkjennelse. Spiten-Nysæther har vært Obosligaens heteste spiller – kanskje med unntak av Jones (El-Abdellaoui), sier VIF-sportssjef Joacim Jonsson til Dagsavisen.

– Det er en voksen kamp av Aleks. Han spiller mot en av Europas beste 17-åringer i dag, som han har god kontroll på, mener Vålerenga-trener Geir Bakke.

– Ikke helt som jeg hadde ønsket

– Jeg prøver bare å gjøre jobben min. Jeg blir kastet inn som høyreback i dag som er en litt ny og uvant rolle, men jeg synes vi løser det fint. Det er gøy å få spille i hvert fall. Jeg har savnet det, sier Hammer Kjelsen.

– Hvordan var det å få beskjeden om at du skulle starte?

– Det var egentlig en positiv følelse. “Yes, endelig”. Jeg har bare lyst til å spille fotball, så når jeg får beskjed om det så blir jeg bare glad. Jeg så frem til kampen, svarer han.

Hjemmekampen mot Mjøndalen tidligere i oktober er den eneste kampen 18-åringen har fått fra start som midtstopper i Obosligaen denne sesongen. Han innrømmer at han hadde sett for seg mer spilletid på nest øverste nivå i Norge.

– Jeg skal være ærlig og si at det har ikke vært helt som jeg hadde ønsket. Jeg hadde håpet å spille mye mer, men sånn har det blitt i år. Så får vi se hva som skjer fremover.

– Kanskje den vanskeligste posisjonen

Sportssjef Jonsson poengterer at det ikke er lett å spille seg inn på et topplag som ung midtstopper.

– Aleks er stopper i utgangspunktet, og det er kanskje den vanskeligste posisjonen å spille seg inn på utenom keeperplassen. Han kom opp ekstremt tidlig, og da blir det kanskje forventninger fra ham og omgivelsene om at «nå må han spille». Men det er ikke så lett i den posisjonen.

Stortalentet har kontrakt ut 2025-sesongen.

– Vi har ekstremt tro på Aleks. Nå synes jeg han har tatt litt steg her i høst og spilte fra start også mot Mjøndalen. Han er en spiller vi ønsker å ha med videre. Nå har han bare ett år igjen av avtalen, sier Jonsson.

Hammer Kjelsen åpner for å forlenge kontrakten.

– Det er aktuelt, men akkurat nå er jeg litt usikker. Men det er helt klart aktuelt.

– Hvorfor er du usikker?

– Det er mye som spiller inn. Som sagt så har det ikke vært så mye spilletid i år, men jeg trives jo selvfølgelig. Så det er ikke noe stort problem det, altså.

– Vi har ikke sett på løsninger helt ennå. Jeg tipper brikkene faller på plass nå i desember og i off-season, sier midtstopperen.

Jonsson håper at unggutten presterer såpass bra at han blir en fast del av startelleveren.

– Vi får finne ut hvilken vei som er best. Vi ønsker å forlenge med ham og at han spiller seg inn på laget. Det kan absolutt skje, men hvis ikke så finnes det andre løsninger, sier Vålerenga-sportssjefen.

Et utlån kan være aktuelt dersom kontrakten i VIF forlenges.

– Hvis han ikke spiller seg inn, kan det være en mulighet. Vi håper og tror at han kan spille seg inn, men hvis ikke kan det være aktuelt for å få erfaring på høyest mulig nivå. Det er fint at han får vist at han takler dette nivået veldig greit, sier Jonsson.

Bakke: – Han leverer solid

Hovedtrener Geir Bakke mener at 18-åringen grep muligheten da han fikk den fredag, men ønsker enda mer fra forsvarsspilleren.

– Han leverer solid. Så går det på at han må tørre å eksponere seg enda mer. Han er god med ballen, men det er helt riktig det han gjør – at han sørger for å ha kontroll på de viktigste tingene først, poengterer Bakke.

Vålerenga-trener Geir Bakke. (Stian Lysberg Solum/NTB)

– Hvordan skal dere få det beste ut av ham i VIF?

– Det handler selvfølgelig om Vålerenga, samtidig som det handler mye om han selv også. En god del unge spillere i dag får mye tilrettelagt. De får muligheten til å satse, en god lønn, måltider, feedback, har egne spillerutviklere som følger opp og så videre, svarer Bakke og fortsetter:

– Og så er det det å ta vare på mulighetene og bevare sulten selv om det tar litt tid før man bryter gjennom, og at man ikke blir utålmodig. Det skjønner jeg er vanskelig noen ganger. Spesielt når man har vært så langt fremme på aldersbestemte landslag slik han har vært.

Hammer Kjelsen kom til VIF i 2021. Det første året i klubben spilte han 18 kamper for rekruttlaget i 2. divisjon som 15-åring.

– Det kan hende at han blir litt utålmodig, men det er egentlig opp til spillerne selv. De har vært så gode nå gjennom junioralder at de har fått lov til å være med de store gutta, men nå har de hatt noen års læretid. Nå må de begynne å forsyne seg litt grådigere hver eneste dag og bli med på den konkurransen, sier VIF-treneren.

– Og så er det å finne den riktige veien. Er det utlån, å spille på nest øverste nivå eller klarer man å ta vare på sjansen når den byr seg? Det gjorde den i dag. Vegar måtte gå av rett før start, Aleks kommer inn og leverer, avslutter Bakke.

