Opprykk og finaler for Oslo-lagene: Suksess på bred front

Vålerenga vant Toppserien for kvinner og 1. divisjon for menn i løpet av et døgn forrige uke.

I løpet av det kommende døgnet kan Skeid rykke opp til 1. divisjon og Nordstrand til 2. divisjon.

Vålerenga er allerede i cupfinalen for kvinner og KFUM Oslo kan bli historiske og nå sin første finale for menn.

– Dette må være en av tidenes beste sesonger for Oslo-fotballen, sier styreleder i NFF Oslo (tidligere Oslo fotballkrets), Jo Evensen til Dagsavisen.

Les også: Vålerenga slo Stabæk fredag

Historiske 1965

Det er kanskje rett når det gjelder bredden i suksessen. Men Oslo mangler et topplag i tetstriden i Eliteserien for menn.

I 1965 tok Vålerenga gull i serien og Skeid slo Frigg i cupfinalen. Og vi hadde fire Oslolag (av ti) i øverste liga.

Men da var ikke kvinnefotballen funnet opp … Og der kan Vålerenga bli både serie- og cupmester mens Lyn kan vinne NM i 16-årsklassen.

Neste år kan Oslo i teorien ha tre lag i Eliteserien for menn hvis Lyn skulle klare enda et historisk opprykk.

Lyn-trener Jan-Halvor Halvorsen kan se sin forrige klubb Bryne rykke opp når de møtes på Ekerberg lørdag. Men Lyn kan slå følge. (Jonas Bucher)

Lyn til Ekeberg

Neste oppgave er kampen mot Bryne på Ekeberg lørdag ettermiddag. Der kan Bryne i praksis sikre direkte opprykk med seier, det blir også garantert hvis Moss ikke vinner sin kamp.

Lyn kan også i teorien rykke rett opp, men da må de tre siste kampen vinnes samtidig som Bryne og Moss taper. Kvalifiseringsspill er Lyns mål.

Bryne var for øvrig den siste klubben Jan-Halvor Halvorsen rykket opp med før han kom til Lyn.

Les også: Årsbeste fra Skeid i årets siste hjemmekamp

Skeids matchball

Skeid reiser til Jesshem for å møte Ull/Kisa lørdag. Skeid rykker opp med seier, ved uavgjort går Tromsdalen forbi hvis de vinner sin kamp mot Stjørdals-Blink samtidig.

– Vi har dette i våre hender. Vi senker skuldrene og gleder oss, sa Bendik Rise etter utklassingen av Follo (6–0) sist helg.

Men visse nerver er det i Skeid. Ull/Kisa er det eneste laget som slo Skeid på Nordre Åsen i serien i år.

Oliver Midtgård scorer for Nordstrand i forrige kamp. (Pål Karstensen)

Historie for Nordstrand

Søndag klokka 12.00 møtes Nordstrand og Frigg i 3. divisjon. Nordstrand må vinne for å rykke opp og holde Asker bak seg. Frigg har ikke noe annet en æren å spille for, men er mestscorende lag i avdelingen og har 29 scoringer (!) på sine fire siste kamper. For Nordstrand vil et opprykk være historie, klubben har aldri vært så høyte oppe i seriesystemet før.

– Vi sto æresvakt i fjor da Lysekloster rykket opp. Vi vil ikke oppleve det igjen, sier Frigg-trener Magnus Aadland til Dagsavisen.

Les også: Frigg kan hindre Nordstrands opprykk

Les også: Skeid feiter 50-årsdagen for siste cupgull

---

FAKTA

Oslolagene i 2024:

Toppserien kvinner: Vålerenga er seriemester

Eliteserien menn: KFUM Oslo holder plassen i sin debutsesong.

OBOS-ligaen: Vålerenga rykker opp, Lyn har fortsatt muligheten.

2. divisjon: Skeid er en kamp unna opprykk.

3. divisjon: Nordstrand er en kamp unna opprykk.

Cup kvinner: Vålerenga er i finale mot Rosenborg (24.11)

Cup menn: KFUM Oslo er i semifinale mot Fredrikstad (30.10)

Gutter 19: Skeid tapte semifinalen for Brann (1–3)

Gutter 16: Hasle/Løren i NM-finale mot Stabæk (16.11)

Jenter: 16: Lyn i NM-finale mot Kolbotn (1.12)





---