Lyn fosser videre og hindret Brynes direkte opprykk

EKEBERG (Dagsavisen): Alt tyder på at Bryne slår følge med Vålerenga direkte opp i Eliteserien, men igjen viste Lyn at de kan slå alle lag på nest øverste nivå. To kamper før slutt kan Lyn fortsatt klare alt fra direkte opprykk til å havne utenfor kvalifiseringsplassen.

Mathias Johansens tidlige scoring ble kampens eneste på Ekeberg denne lørdagen og dermed lever dette videre til siste kamp. Johansen ble Lyns matchvinner i andre kamp på rad.

Bønder på Ekeberg

Det har neppe vært flere Bryne-supportere langs Ekebergveien før, selv ikke under Norway Cup.

Supportergruppen Bondehæren tok plass på langsiden mot Ekebergskogen og prøvde å støtte de svartkledde så godt de kunne. Men også de fikk se et Lynlag som følger sin strategi uansett hvilken bane de spiller på.

Her kunne laget feire opprykk på Lyns fjerde hjemmebane for sesongen. Men det betinget seier her samtidig som Moss tapte sin kamp. Det skjedde altså ikke.

Gressmatta på Bislett er ikke i stand til å brukes, derfor havnet Lyn på KFUM Oslos hjemmebane.

Elegant scoring

Men Lyn så ut til å trives også på denne spilleflata, og etter tolv minutter tok laget ledelsen. Innlegget fra Jørgen Sjøl prøvde to Bryne-forsvarere å klarere, men det klarte de ikke. Da havnet ballen hos Mathias Johansen, som tok en elegant skuddfinte før han la ballen ned i venstre hjørnet.

Det er selvsagt breddefotball-mål i Norway Cup-land, ballen spratt rett ut igjen, men alle skjønte at det var scoring.

Etter det overtok Bryne banespillet uten å skape store sjanser. Vi noterte et langskudd og noen avslutninger fra toppscorer Sanel Bojadzic.

Sistnevnte fikk den største sjansen rett før pause, men da leverte Lyn-keeper Alexander Pedersen med enda en klasseredning rett foran sine egne supportere.

Før det hadde Lyn ligget lavt, men fått i gang noen gode kontringer. Og de viste teknisk småspill av høy klasse da Julius Skaug plutselig ble frispilt av den ferske midtbaneeleganten Eron Isufu, men Skaug fikk ikke stokket beina i avslutningen.

Lagene gikk til pause med 1-0 ledelse og ettersom Start ledet over Moss var Lyn oppe på tredjeplass på tabellen.

Lyn presset på

Det endret seg etter pause, men etter en tidlig Bryne-offensiv var det Lyn som overtok mer og mer av banespillet. Fraværet av Even Bydel var løst ved at Malvin Ingebrigtsen og Eron Isufi vokste inn i kampen.

Bryne ble frustrert over at de ikke fikk i gang sitt offensive spill og Lyn så mulighetene. De viste rett og slett klasse i bevegelse og innsats satt i system.

Men flere scoringer ble det ikke. Nærmest var faktisk midtstopper William Sell etter nydelig oppspill av innbytter Salim Laghzaoui rett før slutt.

På den andre siden viste Aleksander Pedersen igjen en klassredning på Brynes største sjanse i omgangen.

To runder gjenstår og Lyns neste oppgave er Åsane borte lørdag om en uke. Skal vi få Lyns tredje opprykk på rad? Det kan faktisk skje. Det avgjøres i siste hjemmekamp (på Ekeberg) mot Moss.

---

FAKTA

1. divisjon menn lørdag:

Lyn - Bryne 1-0 (1-0)

Ekeberg Arena: Ca. 3000 tilskuere.

Mål: 1-0 Mathias Johansen (12).

Dommer: Mathias Støfringshaug.

---