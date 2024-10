Kjelsås avsluttet med fiasko, Grorud ble nest beste Oslo-lag

Kjelsås ønsket å gi supporterne en fin avslutning på Grefsen Stadion, men det endte i et pinlig 1–4 tap der Kjelsås redusering var kampens siste mål. Det var til gjengjeld veldig vakkert da Henning Vassdal lobbet i mål fra 40 meter. Vassdal var satt fram som spiss i sluttminuttene og leverte i hvert fall et flott punktum.

Men det som skjedde før det, var ganske begredelig med Kjelsås-briller.

Avgjort tidlig

Allerede etter to minutter headet Mathias Sundberg Strømmen i ledelsen og tonen var slått an. Jonas Brusgaard (29 min.) og Anders Nord sørget for at bortelaget ledet med tre mål til pause.

20 minutter før slutt fikk Strømmen straffespark, som Mathias Sundberg satte i mål.

Kampen var avgjort, sesongen var over for begge lag, men Henning Vassdal, som kom inn til 2. omgang leverte i hvert fall en verdig avslutning med sin scoring tolv minutter før slutt.

Les også: Slik sikret Skeid opprykket

Det ble en tung avslutning for Kjelsås-trener Eivind Kampen. (Vidar Ruud)





Grorud tok poeng på overtid

Grorud møtte Follo borte på Ski stadion og der kom de fire scoringene den siste halvtimen. Follo ville gi et bedre inntrykk enn hva 0–6 for Skeid viste i forrige runde.

Markus Solvang Ottesen ga hjemmelaget ledelsen da timen var spilt før Musa Joof Dubois utlignet for Grorud tolv minutter før slutt.

Nicklas Schmidt-Løvlund sendte Folli i ledelsen igjen få minutter senere før Mathusan Sandrakumar satte årets siste Grorud-scoring på overtid.

Det mest overraskende ved denne kampen var vel at toppscorer Preben Asp ikke kom på scoringslista …

Med den scoringen smatt Grorud forbi Kjelsås på tabellen på bedre målforskjell og ble nest beste Oslolag bak avdelingsvinner Skeid.

Grorud endte på 5. plass, Kjelsås på sjette.

Vålerengas 2. lag, som for lengst hadde rykket ned, avsluttet sesongen på Intility med 1–6 for Eidsvold Turn. Obasi Onyebuchi scoret sesongens siste mål. Laget endte dermed helt sist med minus 66 i målforskjell.

Les også: Kan bli jubelhøst for Oslofotballen

Les også: VIF-talentet håpet på mer spilletid

---

FAKTA

2. divisjon menn, avdeling 2 lørdag, siste runde:

Follo - Grorud 2-2, Junkeren - Alta 3-2, Kjelsås - Strømmen 1-4, Strindheim - Gjøvik-Lyn 5-0, Tromsdalen - Stjørdals Blink 4-1, Ull/Kisa - Skeid 0-1, Vålerenga 2. lag - Eidsvold Turn 1-6.

Skeid rykker opp i OBOS-ligaen, Tromdsalen spiller kvalifisering mot Jerv, som ble nummer to i den andre avdelingen. Hødd rykker direkte opp.

Junkeren, Gjøvik-Lyn og VIF2 rykker ned.

---