Historiske Rislaa tar med venninnene til Italia: – Ikke vunnet mye i livet

JESSHEIM STADION (Dagsavisen): Det har vært mye ståhei rundt Skeid-trener Vilde Mollestad Rislaa siden hun ble ansatt i fjor vinter, og under ett år inn i sin første trenerjobb ble hun også historisk som første kvinnelige trener noensinne i OBOS-ligaen. Det satt imidlertid langt inne, etter en seig kamp på Jessheim.

– Det er de lengste 90 minuttene jeg har vært med på i mitt liv. Etter det røde kortet blir det veldig rotete, og vi klarer ikke å kontrollere kampen. Det blir veldig oppjaga, og jeg prøvde å roe ned så godt jeg kunne. Men da det ble lagt til fem minutter og vi måtte spille åtte, så var jeg nok ganger borte hos fjerdedommer for å spørre om det ikke snart var tida, forteller Mollestad Rislaa til Dagsavisen.

– Kjempestolt av gruppa

31-åringen liker ikke å snakke så veldig mye om seg selv, men får masse skryt både av spillergruppa og daglig leder Daniel Holmeide Strand for det hun har fått til i år. Etter fjorårets klare nedrykk, har hun og trenerteamet snudd stemningen, bygget opp et nytt lag og sikret opprykket på første forsøk.

– Vilde har gjort en fantastisk jobb. Det er vanskelig å finne nok superlativer for å beskrive både jobben hun har gjort og den personen hun er. Hu er en veldig dyktig leder og en flink trener, og det ser vi resultatet av i dag, forteller daglig leder Daniel Holmeide Strand til Dagsavisen.

Selv gir hun mye av æren til spillergruppa, og håper selv å lære en ting eller to fra dem.

– Alt handler om prosess. Fra vi møttes for første gang til nå har vi bare snakket om hvilke detaljer vi må bli bedre på for å være lengst mulig på vårt toppnivå. Det har aldri vært snakk om at vi må finne noen utenomjordiske greier, men vi måtte bare maksimere det vi var gode på. Det har handlet om detaljer og justeringer hele veien for å spille spillerne gode, sier Rislaa og fortsetter:

– Jeg er kjempestolt av spillergruppa. Det er en helt fantastisk gjeng, som har lagt ned en fenomenal innsats. Jeg har ikke vunnet noe i mitt liv, så det spørs om jeg ikke må lære meg noen tips og triks fra dem om hvordan dette skal feires. Jeg sa det til Daniel på intervjuet at jeg aldri hadde vunnet noe, men det spilte ingen rolle. Nå har vi rykka opp, sier Skeid-treneren og gliser.

Skeid-trener Vilde Rislaa blir kastet i lufta av spillerne etter opprykket ble sikret (Vidar Ru)

Full av lovord om Rislaa

Etter den lengste kampen i manns minne, der Bendik Rise ga Skeid ledelsen fem minutter før pause etter en forferdelig keepertabbe, fikk Ull/Kisa en mann utvist tidlig i andre omgang. Likevel var det vertene som presset på for utligning på slutten, før Skeid kunne slippe jubelen løs.

– Jeg har aldri rykket opp før, så for meg er det en helt fantastisk følelse. Det var veldig kjekt å løfte pokalen, og samtidig veldig harry å synge «We Are The Champions», men det hører jo litt til. Nå blir det en god feiring i løpet av kvelden, og en tung søndag, men sånn må det nesten bli, sier Rise til Dagsavisen.

Også han er full av lovord om trener Rislaa som har ledet laget til opprykk på direkten.

– Den jobben Vilde har gjort har vært helt enorm. Fra der vi sto da vi rykka ned, som ikke var bra og med et utgangspunkt som var langt i minus, tok hun tak fra dag én. Hun har ryddet opp i stor stil og gjort en ekstremt god innsats, er veldig sterk fotballfaglig og taktisk og er ikke minst en veldig fin person. Hun er enkel å snakke med, møter deg alltid med et smil og har lederegenskaper som ikke står tilbake for noen. Hun skal absolutt har mye av æren for at vi kunne feire opprykket i dag, sier Rise.

Bendik Rise feiret opprykk for første gang i sitt liv, og sier at det er en følelse han gjerne kan kjenne på en gang til (Vidar Ruud)

Feirer med Italia-tur

Han skal snart ta med seg resten av spillerne på botstur til Stockholm, der spillerne skal feire opprykket. For Rislaa går turen et helt annet sted.

– Jeg lovet venninnene mine at hvis vi ikke måtte ut i kvalik, var jeg villig til å betale for en tur til Italia. Så da skal vi feire bursdagshelga mi, som er siste helga i november, med en jentetur dit. Så det blir den best tenkelige avslutningen på sesongen, sier historiske Vilde Mollestad Rislaa som lover å bite enda fra seg.

– Det er jo flott å vise at man kan få det til uavhengig av kjønn. Det er på tide at det kommer en kvinne opp i OBOS-ligaen og leder et lag der, og jeg håper det kan bane vei for flere kvinner i fremtiden. Jeg skal gjøre mitt for at de mannfolka som styrer sjappa der oppe får kjenne på at Mollestad Rislaa ankommer ligaen, avslutter hun og ler.

