Arrangerer ekstratreninger for barn i Oslo øst: – Vårt forsøk på å utjevne skjevhetene

Mye har vært skrevet om skjevhetene i fotballtilbudet i Oslo øst kontra Oslo vest, både med tanke på økonomi, antallet fotballbaner, undervarme, akademier og hva bortfallet av tilbud kan føre til i form av frafall og negative konsekvenser. Gjennom et nytt tilbud håper Grorud, som er arrangør for andre året på rad, å motvirke noe av den skjevheten med å arrangere ekstratreninger.

Med hjelp av Oslo kommune og Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), arrangerer NFF Oslo ekstratreninger for 500 barn i Oslo øst, sentrum og sør.

– Vi ser på dette tilbudet som en viktig utjevning av hvordan vi vet tilbudene er i de ulike bydelene i Oslo. Enkelte steder på Oslo vest kan du betale dyre dommer for seks akademiøkter i uka. Breddelagene i Groruddalen har ikke mulighet til å tilby det samme, så vi gjør vårt for å viske ut litt av den forskjellen, forteller Sindre Mikkelsen til Dagsavisen.

Gratis tilbud for barn og unge

Han er utviklingsleder i Grorud Idrettslag, og er ansvarlig for å arrangere de ti ekstratreningene som samler 500 påmeldte barn og unge mellom uke 37–46. I tillegg arrangeres det jentetreninger på Grei i ukene 41–48 og fra uke 2-7, altså til sammen 14 treninger.

– For oss har det vært avgjørende at det skal være gratis for dem som deltar. Det er viktig å skape et godt tilbud som er attraktivt og trygt, og innholdsmessig godt. Derfor har vi alliert oss med dyktige klubber i vår krets som kan levere det. Takket være den økonomiske støtten vi får, kan vi i NFF Oslo være en økonomisk oppdragsgiver, og bruke de offentlige midlene til å godtgjøre klubbene, slik at alt av utstyr, baneleie, trenere og alt er gratis for de som melder seg på, sier Tore Jarl Bråteng til Dagsavisen.

Han er daglig leder i NFF Oslo, og er svært glad for at de får støtte fra det offentlige slik at de kan tilby dette ekstratilbudet. I fjor var første gang, og i år er påmeldingen doblet, noe som gleder Bråteng.

– Responsen vi har fått viser at det har vært et etterlengtet tilbud, og noe mange setter pris på. Vår oppgave som fotballkrets er å tilgjengeliggjøre fotball og gleden av det for alle, og prøve å overvinne de barrierene som er der. Om det går på økonomi, tilgjengelighet, eller hva det måtte være. Det er sammenfallende med ønskene til Oslo kommune, som ønsker et idrettstilbud så nære barna som mulig, og det er det vi ønsker å oppnå gjennom dette ekstratilbudet, forteller Bråteng.

500 spillere er påmeldt til de kommende ekstratreningene på Grorud. (NFF Oslo)

Skaper positiv aktivitet

Målet med treningene er å gi barna som er påmeldt flere treninger enn hva deres egen klubb kan tilby. Treningene tilbys også til barn i klubber i mindre ressurssterke bydeler, der målet er å supplere klubbenes tilbud og gi barna mer fotballglede og mestring, og forhåpentligvis får dem til å fortsette med fotball.

– Det å se at så mange barn og unge er samlet på tvers av så mange klubber, og at de driver med idrett der de bare får lov til å kose seg er bare helt magisk. Vi samler barn og unge fra hele Groruddalen, med spillere fra Fruruset, Grei, Lindeberg, Hauketo, Høybråten, Ellingsrud, Veitvet og Grorud. Vi håper å gi barna litt utvidede horisonter, og få dem til å bli kjent på tvers av dalen, sier Mikkelsen og fortsetter:

– Vi vil tilby mer positiv aktivitet, som da også kan holde barna unna negativ aktivitet. Gjennom det ønsker vi å forhindre marginalisering og gi barna gode verdier de kan ta med seg videre i livet. Det er nøkkelen til alt vi driver med. Vi prøver selvsagt å vinne noen kamper her og der, men det å se og utvikle mennesker er det viktigste, forteller Mikkelsen.

Ønsker å utvide

– Ting blir generelt mindre tilgjengelig på vinteren, og mange har ikke noe reelt tilbud i flere måneder. På Høybråten er det 40 barn og unge som skal dele på én gymsal, som ikke akkurat er stor nok. Hvis noen lurer på hvorfor frafallet er såpass høy i barneidretten er en av de viktigste årsakene manglende tiltak når barna selv har størst behov for tiltak, forteller Mikkelsen.

Derfor håper han på sikt at det går an å utvide dagens ekstratreningstilbud også til å gjelde på vinteren og en gang i løpet av sommeren.

– Barna i Groruddalen har betydelig større utfordringer med å få trent organisert gjennom vinteren på grunn av manglende baner med undervarme. Hvis vi kunne fått til ti økter i desember og januar for eksempel, og utvidet med noen små steg her og der ville det utgjort en stor forskjell. Spesielt for de som er mest ivrige, da de ofte faller fra fordi de ikke blir stimulert nok, sier Mikkelsen.

Sindre Mikkelsen er utviklingsleder i Grorud IL. (NFF Oslo)

Bærekraftig og varende

Hos NFF Oslo støtter de tanken om en utvidelse av prosjektet, men sier at det viktigste er å skape forutsigbare og bærekraftige rammer slik at dagens ekstratilbud kan bli varig.

– Det er litt tidlig å si hvordan prosjektet kan utvikle seg, men det er viktig at når vi skaper slike tiltak at det ikke bare er et popup-tiltak. Vi ønsker å bygge noe som skal vare, og som treffer godt der etterspørselen er stor. Å få et kjempetilskudd til noe som varer kort er ikke den beste medisinen her, så vi må ikke bli for overambisiøse innenfor de rammene. vi har, men finne et omfang som er økonomisk bærekraftig over tid, sier kretsleder Bråteng.

Han er imidlertid helt enig i at det trengs flere haller og fotballbaner i Oslo, og spesielt i bydelene dette ekstratilbudet er myntet på.

– Sånn det er i dag finnes det ingen baner med undervarme på Alna, Stovner og Kalbakken for eksempel, og der er mange områder som står uten et tilbud på vinteren. Hvis vi gjennom et tilbud kan åpne dørene for flere er det noe vi blir veldig glade for. Like muligheter handler ikke bare om at jenter får like muligheter som gutta, men også at barn og unge i ulike deler av byen får de samme tilbudene og mulighetene, avslutter daglig leder i NFF Oslo, Tore Jarl Bråteng.

---

FAKTA

Ekstratreningene til NFF Oslo er et tiltak for å inspirere til økt fotballglede og motivasjon for jenter og gutter født i 2013 og 2014 i klubbene i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner, Søndre Nordstrand, Østensjø, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene.

Tiltaket eies og organiseres av NFF Oslo med bistand fra Grorud IL, SF Grei, Vålerenga Fotball og KFUM-Kameratene Oslo. Hos Grei og hos KFUM er det egne jentegrupper.

---