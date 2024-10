Zuccarello med assist i norsk NHL-duell

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Minnesota Wild vant oppgjøret med 4-2, og Mats Zuccarello noterte seg for en assist på Wilds tredje mål tidlig i tredje periode.

Emil Lilleberg spilte på sin side den femte kampen denne sesongen for hjemmelaget Tampa Bay Lightning og den tredje på rad. 23-åringen har notert seg for to assists så langt i sesongen, mens langt mer meritterte Zuccarello har en helt annen statistikk å vise til.

Wilds Kirill Kaprizov scoret første periodes eneste mål, og nok en gang sørget dermed Minnesota Wild for å score det første målet i kampen, det har nå skjedd i samtlige sju kamper de har spilt hittil.

Lightning slo tilbake i andre periode med mål av Brandon Hagel og Nikita Kucherov før Wild fikk inn sitt andre mål ved Joel Eriksson Ek.

Tredje periode var bare 54 sekunder gammel da Matt Boldy førte Wild opp i ledelsen igjen i powerplay med 3–2. Zuccarello og Kaprizov fikk begge assist på scoringen.

På tampen av perioden var det igjen Kaprizovs tur til å få pucken i buret da Lightning tok ut keeperen i et forsøk på utligning, og dermed fastsatte russeren sluttresultatet til 4–2.

Mats Zuccarello fikk 17 minutter og 47 sekunder på isen for Wild, mens landsmannen Emil Lilleberg var på isen for Lightning i 15 minutter og 25 sekunder.