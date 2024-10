Zuccarello historisk i Wild-seier – Lilleberg med ny assist for Lightning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Minnesota Wild åpnet kampen sterkt og vant første periode mot den regjerende Stanley Cup-mesteren med 2-0 etter scoringer av Marco Rossi og Marcus Johansson.

Wilds tredje mål kom etter 2.40 i andre periode ved Matt Boldy, der Zuccarello og svenske Joel Eriksson Ek sto for assists. Nordmannen sendte pucken mot mål der Boldy fikk køllebladet på den og dermed fikk nordmannen sin 200. assist for Wild.

Det gjorde «Zucca» historisk i klubben. Aldri før har en spiller rukket å notere seg for 200 målgivende pasninger raskere enn nordmannen, som tirsdag spilte sin 330. kamp for Wild.

Legenden Mikko Koivu er nærmest. Han brukte 400 kamper på å nå milepælen.

– Det var godt å få noen mål. Vi vet at dette laget (Panthers) er gode på hjemmebane. Det var godt å få momentum, sa Zuccarello etter kampslutt.

Panthers reduserte deretter ved Sam Bennett, før Zuccarello tegnet seg på scoringslisten etter 13.58. Målet var et produkt av fint spill fra Wild.

Utspilt

Kirill Kaprizov jobbet seg fri og slo pucken til Zuccarello, som hadde store deler av målet å sikte på. Han gjorde ingen feil da målvakten var utspilt av Kaprizovs finter. Deretter var det Eriksson Ek som sørget for Wilds femte mål.

Tredje periode endte målløst, slik at Wild vant 5-1.

Zuccarello fikk totalt 16 minutter og 42 sekunder på isen og noterte seg altså for to målpoeng.

Lilleberg-poeng

Nordmannen Emil Lilleberg sto for en assist på Tampa Bay Lightnings femte mål i oppgjøret mot New Jersey Devils, som endte i 8-5-seier til Lightning. Det var hans andre kamp på rad for NHL-laget.

Lilleberg gjorde godt forarbeid da han brukte muskler og kom seg inn foran mål med pucken. Målvakten slo den løs, men på returen ventet Brandon Hagel som satte inn sitt tredje mål for kvelden.

Lilleberg pådro seg også to utvisningsminutter for slåssing. Både assisten og utvisningen kom i andre periode. Assisten var hans andre på de fire kampene han har spilt denne sesongen.

Nordmannen fikk rett over 19 minutter på isen.