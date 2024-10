Vickhoff Lie står over sesongåpningen: – Enormt skuffende

Det bekrefter hun overfor NRK.

– Det er enormt skuffende. Sånn er det når man setter seg store mål. Jeg er glad for å ha tatt en avgjørelse, sier hun.

Årsaken til forfallet er en vond korsrygg.

– Jeg har jobbet i to uker for å få kinket til å gå bort. Det går ganske greit, men greit er ikke godt nok for Sölden. En sesong er verdt mer enn et renn, forteller hun.

Lørdagens renn skulle vært Vickhoff Lies debut i Sölden. Hun har fire verdenscuprenn i storslalåm fra før på merittlista, hvor en 10.-plass i Jasna er hennes karrierebeste i disiplinen.

Les også: Rettighetsfloken er løst – VGTV viser Sölden-åpningen