Reistad herjet da håndballjentene snudde til seier over Tyskland

Oppgjøret var den første i firenasjonersturneringen på hjemmebane. Tyskland ledet med to mål med sju minutter igjen, men Norge kriget seg tilbake og vant.

De norske håndballjentene ble i sommer olympiske mestere etter en sterk finaleseier over Frankrike. Kampen i Larvik var den første siden den gang.

Henny Reistad er ny kaptein for Norge etter at Stine Oftedal Dahmke la opp etter OL-triumfen. Reistad ble Norges toppscorer med tolv i torsdagens kamp.

Norge møter Danmark lørdag og Nederland søndag. Alle kampene spilles i Larvik.

Turbulente uker

Silje Solberg-Østhassel startet i Norges mål i kampen. Hun og målvaktskollega Katrine Lunde har lagt tunge uker bak seg som Vipers-spillere.

Tyskland måtte vente lenge på sin første scoring. Det tok nesten sju minutter før Solberg-Østhassel måtte plukke ballen ut av eget nett, men deretter løsnet det mer for tyskerne.

Norge ledet 18-15 til pause, men i annen omgang våknet tyskerne skikkelig. Sju minutter før slutt ledet gjestene med tre mål, men Norge tettet luken. Kampen ble avgjort i siste minutt.

Nora Mørk er ikke med på samlingen. Esbjerg-spilleren har tatt pause fra både klubb og landslag, og onsdag opplyste landslagssjef Thorir Hergeirsson at han planlegger EM uten henne.

Reistad kaptein

Reistad har tatt over som kaptein etter Stine Oftedal Dahmke (la opp etter OL-gullet). Oftedal og Mørk var begge på tribunen for å overvære oppgjøret, og i pausen ble Oftedal hyllet for tiden på landslaget.

En ny runde med Golden League venter i Danmark om en måned. Deretter er det EM i Sveits, Ungarn og Østerrike. Norge åpner mot Slovenia 28. november. De skal også møte Østerrike og Slovakia i puljen.

Det blir Thorir Hergeirssons siste mesterskap. Han har vært landslagssjef siden 2009 og blir etter nyttår erstattet av Ole Gustav Gjekstad.

