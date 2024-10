Dette blir Gjekstads lønn som Thorir-erstatter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser generalsekretær Erik Langerud i håndballforbundet til NTB.

– Han tar over litt der Thorir (Hergeirsson) slutter med den siste KPI-justeringen, sier Langerud.

Hergeirsson leder Norge i EM i november og desember, og så er det over etter 15 år.

Gjekstad, som har sagt opp i den danske klubben Odense, skal ha jobben i Danmark fram til sommeren. Det koster også for håndballforbundet, men Langerud ønsker ikke å gå ut med summen.

– Jeg var forberedt på at de ville forvente en kompensasjon, og det er naturlig, for vi får bruke treneren deres i et halvt år. Så har vi hatt gode samtaler rundt det, sier Langerud.

– Vi har funnet fram til en sum vi synes var håndterbar og OK og som sto i stil med at han skal jobbe dobbelt, sier han.

Gjekstad skal i de første seks månedene være aktiv i Odense og samtidig delta på landslagssamlingene til Norge og ha dialog med resten av støtteapparatet.

Hergeirsson har tatt 16 mesterskapsmedaljer på 15 år. Ti av dem har vært gull. Gjekstad er ydmyk overfor oppgaven som står foran ham.

– Det er ganske klart at det blir viktig å opprettholde veldig mye av det som gjøres i dag. Hva endringene blir, vet jeg ikke ennå. Det vil være dumt å prøve å komme opp med det nå. Vi får ta analysen først, sier Gjekstad til NTB.

I høst fram mot EM skal Gjekstad prøve å komme litt tettere på landslagstroppen og Hergeirssons siste oppdrag før det er slutt for islendingen.





