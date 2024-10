Idrettspresidenten reagerer på regninger fra politiet: – Frustrerende

Det sier hun i en uttalelse til NRK. Tidligere i uken fikk arrangøren av neste års VM på ski avslag fra Justis- og beredskapsdepartementet om å få dekket politiregningen som vil komme.

Avgjørelsen er i tråd med vanlig praksis i Norge. I dag finnes det ingen støtteordninger for private arrangører på dette området.

– Vi opplever det som frustrerende at idretten selv må betale politiet for å ivareta sikkerheten under våre idrettsarrangementer, skriver Al-Samarai i en kommentar.

Idrettspresidenten peker på at det fører til ekstrakostnader som blir en byrde for arrangørene. Hun mener det å sikre forsamlinger i idretten bør ses på som en del av politiets samfunnsansvar.

– Politiet må naturligvis selv vurdere om deres tilstedeværelse er nødvendig for å ivareta sikkerheten under idrettsarrangementer, men prinsipielt mener vi at det er feil at idrettslag over hele landet må betale for politiets tilstedeværelse.

