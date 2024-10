Usikker VIF-fremtid for Kamara: – Får se hva det blir til

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

VALLE (Dagsavisen): Den tidligere landslagsspissen kom til VIF på en avtale ut 2024 i forkant av årets sesong. Han har startet seks kamper og står med tre scoringer totalt.

– Man har alltid lyst til å spille mer fotball, men det har vært en kul reise å oppleve hvordan det her er. Det er masse ungt her og gode fotballspillere, og man greier kanskje å gi andre litt trygghet, sier Kamara til Dagsavisen.

Til tross for at det ikke har blitt så mye spilletid, har 35-åringen fått mye skryt internt for sin profesjonelle holdning.

Sportssjef Joacim Jonsson dro frem Kamara som en svært viktig del av spillergruppa da opprykket ble sikret tidligere i oktober.

– Han har ikke spilt så mye som han hadde ønsket og sikkert hadde forventet. Hver trening og hver gang jeg møter ham så kommer han med et smil. Hver gang jobber han knallhardt og bidrar. Det er de tingene som er med på å skape kultur og sier noe om oss som gruppe, sa Jonsson til spillerne i en video publisert på VIFs YouTube-kanal.

Uvant rolle

Både Muamer Brajanac (10 mål) og Mees Rijks (13 mål) har levert varene på topp i Obosligaen, og konkurransen om spissplassen har vært tøff.

Kamara, som har vunnet Eliteserien, den norske og svenske cupen, innrømmer at han har hatt en litt uvant rolle i Vålerenga.

– Jeg har kanskje ikke vært den spilleren her før, så at man tilpasser seg litt og bygger opp andre også – det synes jeg har vært fint. Og at jeg kanskje har fått vist den siden av meg selv også.

Ola Kamara jubler for scoring mot Bryne i mai. (Fredrik Varfjell/NTB)

– Du er på utgående kontrakt. Hva bringer fremtiden for deg?

– Det får vi se på, svarer Kamara etter 4-0-seieren over Egersund mandag.

– Har du vært i samtaler med klubben?

– Det har jeg ikke.

– Ønsker du å bli med videre?

– Jeg synes det er gøy her, jeg. Jeg kunne tenkt meg det.

– Må se på totalen

Sportssjef Joacim Jonsson sa følgende om spillere på utgående kontrakt tidligere i oktober:

– Vi skal sette oss ned med dem etter landslagspausen og se på totalen, men vi er veldig fornøyde med de spillerne som har vært i troppen i år.

I tillegg til Kamaras kontrakt, løper Nathan Idumba Fasikas låneavtale ut ved sesongslutt.

– Jeg har det veldig bra. Og så er det klart at man har tenkt å løfte det neste år. Så får man se hva det blir til, sier Kamara.

– Når kan vi forvente en avklaring?

– Det er det ikke jeg som bestemmer, svarer VIF-spissen.

NM i fotball 2024: Vålerenga - Tromsø (1-0 etter ekstraomganger) VIF-sportssjef Joacim Jonsson. (Fredrik Varfjell/NTB)

