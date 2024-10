Medvedev slår følge med stjernetrio til ATP-sluttspillet – formsvak Ruud under stadig større press

Før oppgjøret mot spanske Roberto Bautista Agut i 2. runde i Basel ligger Ruud som nummer sju på sesongrankingen. Andrej Rublev, Alex de Minaur og Tommy Paul, som følger på plassene bak, er alle i aksjon i enten Basel eller Wien (begge ATP500) denne uken.

Rublev innfridde i sin første kamp i Basel, mens også De Minaur og Paul åpnet med seier i Wien. Dermed skiller det i skrivende stund bare 440 poeng mellom Ruud (7.-plass) og De Minaur (9) på sesongrankingen. De åtte beste på ATP-touren i 2024 skal spille om sesongens siste trofé i Italia.

Ruud røk ut i kvartfinalen i forrige ukes turnering i Stockholm. Siden US Open har nordmannen kun vunnet én av fire kamper på den tradisjonelle ATP-touren.

25-åringens form står i sterk kontrast til det han leverte på vårparten av sesongen. Da var Ruud i finaler i både Los Cabos (ATP250), Acapulco (ATP500) og Monte-Carlo (Masters). I tillegg vant han titler i Barcelona (ATP500) og Genève (ATP250). I Roland-Garros tok det norske tennisesset seg hele veien til semifinale, der han med magetrøbbel tapte for Alexander Zverev.

Russiske Daniil Medvedev ble nylig den fjerde spilleren som er klar for sluttspillet i Torino. Dit skal også Jannik Sinner, Carlos Alcaraz og Zverev. Mye skal til om ikke Taylor Fritz (5) sikrer seg billett, mens også Novak Djokovic (6) gjorde et solid byks på sesongrankingen med finaleplass i Shanghai for to uker siden. Serberen vant sluttspillet i fjor.

