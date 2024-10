Ruud ute av Stockholm-turnering – tapte for nederlender

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nordmannen ble hardt presset på egen serve gjennom store deler av kampen og tapte med settsifrene 5-7, 6-7 (5-7). Ruud slo Griekspoor i United Cup tidligere i år, men gikk på sitt første tap for nederlenderen fredag. De møttes også tilbake i 2021 på ATP-touren.

Ruud jakter på plass i ATP-sluttspillet i Torino neste måned. Der skal de åtte beste gjennom 2024-sesongen kjempe om den gjeve tittelen. Ruud er nummer sju på listen.

Tross egen exit gikk flere resultater Ruuds vei fredag. Andrej Rublev, som er på plassen bak nordmannen, røk ut av Stockholm-turneringen samme dag, mens Alex de Minaur røk ut av turneringen i Antwerpen. Australieren er to plasser bak Ruud.

Duellantene fulgte hverandre tett før Griekspoor tok ledelsen 6-5. Ruud måtte da holde egen serve for å tvinge settet over i tiebreak, men slet og måtte tåle et brudd.

I annet sett fortsatte Ruud å bli presset av motstanderen, og han måtte slite for å vinne egne servegame.

– Griekspoor spiller en helt fantastisk kamp, sa TV 2-kommentator Sverre Krogh Sundbø underveis i settet. Sundbø satte samtidig spørsmålstegn ved flere taktiske valg av Ruud.

Nederlenderen tok etter hvert ledelsen 6-5 og ga Ruud samme problem som i første. Nordmannen greide å utligne, men i tiebreaket ble nederlenderen for sterk.

Ruud står med to seirer på ATP-touren denne sesongen (Genève og Barcelona). Turneringen i Spania er den første Ruud har vunnet på 500-nivå.

