LeBron James og sønnen skrev historie: – En av de største gavene jeg har fått

Det var knyttet store forventninger til den mulige milepælen for Los Angeles Lakers’ sesongåpning mot Minnesota Timberwolves tirsdag, og med fire minutter igjen av annet kvarter ble de to byttet inn sammen.

I TV-bilder fra benken kunne man se faren forberede sønnen på det som ventet.

– Bare spill uten bekymringer. Ikke bekymre deg om feil, bare gå ut og spill hardt, sa LeBron, som anses som en av tidenes beste spillere.

I publikum satt både LeBrons kone og parets to andre barn og også en annen historisk duo. En annen far og sønn har spilt på samme lag i en av USAs fire store sporter. Ken Griffey jr. og Ken Griffey sr. spilte sammen på baseball-laget Seattle Mariners i 1990, og begge var til stede i Los Angeles tirsdag.

– En av de største gavene

Bronny fikk i alt 02.41 minutter på banen uten å notere seg for poeng i 110-103-seieren. Etterpå ble de to intervjuet sammen:

– Jeg har fått en kjempefin mulighet å ta del i denne ligaen og bli bedre hver dag og lære hver dag. Jeg er utrolig takknemlig, sa unggutten før faren la til:

– Jeg tapte mye tid (med familien) på grunn av denne ligaen, så det å ha dette øyeblikket hvor jeg er på jobb og kan jobbe ved siden av sønnen min er en av de største gavene jeg har fått fra Gud, og jeg skal dra nytte av det.

Tangerte rekord

TNTs sidelinje-reporter sa under kampen at Bronny var usikker på hvordan han skulle snakke til faren på banen. Det har blitt besluttet at «pappa» ikke fungerer, så sønnen har til slutt landet på «Bron».

Bronny ble valgt i andre runde av sommerens NBA-draft som nummer 55 og ventes ikke å få mye spilletid denne sesongen. Faren tangerte også tirsdag Vince Carters rekord for antall sesonger i NBA.

LeBron debuterte i oktober 2003, et knapt år før Bronny ble født, og årets sesong er nummer 22 for 39-åringen som har vunnet NBA fire ganger, sist i 2020.