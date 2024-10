Dale om Vipers-krisen: – Føler veldig med jentene

De to målvaktene spiller sammen i Vipers Kristiansand.

– Først og fremst føler veldig med jentene som spiller der og med byen. Det er utrolig trist at det har blitt sånn som det har blitt. Jeg er glad for at det ser ut som de har funnet en løsning. Jeg har hatt vanskelig å se for meg at det skal være helt over, sier Dale til NTB.

Dale spilte for Vipers i to sesonger. Før hun tok turen til Györ i 2018, vant hun både serie og cup med sørlandslaget. Det var klubbens første ligatittel etter at Larvik hadde vunnet 17 strake sesonger og var starten på den enorme sportslige oppturen.

– Det var veldig gøy å være med på å ta fra Larvik tronen som vi gjorde. Det var veldig mye spennende som skjedde. Det de gjorde etter at jeg dro, var unikt og enormt, sier Dale med henblikk på tre strake Champions League-titler.

Dale mener resten av landslagstroppen ikke blir påvirket av all turbulensen som har vært i Vipers den siste tiden, men:

– Jeg tror nok det påvirker Silje og Katrine stort. Vi prøver å være der for dem om de trenger støtte, forteller Dale.

Det ble mandag klart at Vipers lever videre som klubb etter en ukes berg-og-dal-bane som endte med at klubben likevel ikke ble begjært konkurs.

Norge spiller firenasjonersturnering mot Danmark, Nederland og Tyskland. Alle kampene spilles i Larvik.

Tyskland er første motstander ut for Norge. Den kampen spilles torsdag klokken 18.15. Deretter venter oppgjør mot Danmark og Nederland lørdag og søndag.

I november og desember er det EM som står for tur for de regjerende OL-vinnerne.

