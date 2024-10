Obst fikk endelig fordøyd sesongen: - Da kom tårene

Vår beste kvinnelige spydkaster siden Trine Hattestad får ikke den samme oppmerksomheten som våre største friidrettsnavn, men det synes hun er helt uproblematisk. Det er hennes egen sportslige framgang etter år med skadeproblemer som får henne til å glede seg stort til 2025-sesongen.

– Jeg satt hjemme på balkongen min på Grefsen og tenkte tilbake på sesongen og alt som hadde skjedd. Da må jeg innrømme at det kom en tåre. Jeg har ikke fått rukket å fordøye alle øyeblikkene og inntrykkene. Det er viktig å ta seg tid til det også. Men en del av tåren var også at jeg er villig til å satse det som trengs for OL i Los Angeles om fire år, sier Obst til Dagsavisen.

Da er hun 32 år gammel.

Marie-Therese Obst har fordøyd sesongen og gleder seg allerede til 2025 der spydkast for kvinner er tilbake i Bislett Games. (Reidar Sollie)

Bronsemedaljen i EM i Roma og finaleplassen i OL i Paris i år var over forventning og viktige milepæler i karrieren hennes. I OL ble hun nummer elleve.

Må være ærlig

Det er et lite under at 28-åringen har holdt ut. Hun har vært forfulgt av skader de siste ni årene. Neste år er det ti år siden hennes eneste NM-gull. Det viser hvor mye hun har slitt.

Men i den perioden bodde hun også flere år i USA der hun studerte kriminologi ved siden av friidrettssatsingen.

– Etter ni år med skader måtte jeg jo spørre meg selv. Er jeg ville til å legge ned det som trengs, er jeg villig til å stå i det. Jeg har brukt utrolig mye energi på å komme tilbake igjen og igjen. Er jeg klar for å gi dette i fire år til? Konklusjonen er at jeg er veldig motivert for å legge ned det som trengs for å stå på toppen av pallen i 2028, sier hun der vi sitter i et møterom på Ullevaal stadion der neste års landslag presenteres.

- Foran denne sesongen var målet å kvalifisere seg til EM og gjøre det bra der. Så skjedde det som skjedde....

Stilstudie av Marie-Therese Obst i finalen i EM i Roma. (Heiko Junge/NTB)

Kaster ikke spyd nå

Hun er født i Berlin og var fire år da Trine Hattestad vant OL-gull i spyd i Sydney i 2000. OL-vinneren har fortsatt den norske rekorden på 69,48, satt på Bislett samme år. Obst satte sine personlige rekord på 63.50 under EM i Roma.

Akkurat nå kaster ikke Obst spyd. Hun trener kondisjon og det hun kaller lystbetont trening. Men hun har hatt noen ukers pause.

– Jeg har hatt noen uker der jeg kunne slappe av med tanke på trening og kosthold. Jeg måtte skape en ny sultfølelse. Jeg startet opp igjen for en uke siden. Jeg har vært rimelig støl. Det er alltid verst i begynnelsen, så kommer man seg inn i en flow, sier hun.

Hun snakker av erfaring. Hun har vært åpen om den mentale reisen ved å kjempe seg gjennom motgangen.

– Men du kaster fortsatt ikke spyd?

– I høst og vinter har jeg to daglige treninger. Det er mye intervaller på mølle og på romaskin. Jeg trener ikke styrke før i midten av november. Men jeg får ofte det spørsmålet: Kaster du ikke hver dag. Ok? Hva gjør du da? I sesong kaster jeg bare to dager i uka. Det har med belastningen på gjøre. Jeg vet nå hvor den balansen går, sier hun.

VM i Tokyo

Obst trener primært på Olympiatoppen ved Sognsvann og ettersom hun bor like ved Maridalsvannet, blir det en del løpeturer i Nordmarka.

– Hva tenker du om neste år?

– Jeg har lyst til å delta på flere Diamond League-stevner enn i år. Jeg ble veldig glad da det ble klart nylig at det blir spydkast for kvinner på Bislett. Den siste konkurransen jeg hadde før skulderoperasjonen min var nettopp på Bislett, sier en av Norges mest skadeutsatte topputøvere som har kjempet seg gjennom all motgangen. Men i 2024 kom medgangen.

Neste års høydepunkt er VM i Tokyo i september. Det er flyttet fra august til september på grunn av frykt for sterk varme.

FAKTA

Navn: Marie-Therese Obst.

Født: 7. januar 1996 i Berlin:

Klubber: Moss IL, Tjalve.

Bosted: Grefsen i Oslo.

Meritter: EM-bronse 2024, NM-gull 2015 i spyd.

Aktuell: Satser vider mot OL i Los Angeles i 2028.

