Sinner vant kampen om 65 millioner Saudi-kroner – snudde til seier over Alcaraz i finalen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Seks millioner dollar, noe som tilsvarer 65,55 millioner norske kroner, ble gitt til italieneren for mindre enn en ukes arbeid i Riyadh. Det er den største enkeltpremien noensinne innen tennissporten.

I finalen slo Sinner spanske Alcaraz 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 etter nesten to og en halv times spill.

Det krevde en invitasjon til å spille i «Six Kings Slam», så ikke alle har hatt muligheten til å sikre den svimlende summen. NTB har tidligere meldt at Casper Ruud ikke ble invitert til turneringen i Saudi-Arabia.

Til sammenligning har vinnersummen i tennisens fire Grand Slam-turneringer i 2024 ligget mellom 28 og 35 millioner kroner.

Saudi-Arabia har de siste årene pumpet inn milliarder i idretten, både nasjonalt og internasjonalt. Det gjelder blant annet golf, fotball, motorsport og kampsport.

Over lang tid er Saudi-Arabia blitt kritisert for brudd på menneskerettighetene og vært anklaget for å drive med sportsvasking.