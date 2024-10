City avgjorde i overtidsdrama – Strand Larsen-mål til ingen nytte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fem minutter på overtid avgjorde John Stones på en corner. Målet ble sjekket av VAR for en mulig offside, men dommeren vurderte at Bernardo Silva ikke var nok involvert i spillet til at scoringen skulle annulleres.

– Det er en sånn situasjon, så jevnt som det er i Premier League, som nesten kan avgjøre tabellen, sa Viaplay-kommentator Roar Stokke.

Før det hadde Strand Larsen sendt Wolves opp i en tidlig ledelse. Seks minutter var spilt da Nélson Semedo fant den norske spissen med et perfekt innlegg, og en upresset Strand Larsen kunne trille Wolves opp i føringen.

Scoringen var hans tredje etter overgangen til Premier League-klubben i sommer.

– For et vidunderlig angrep fra A til Å. Det flyter bare som en symfoni hele veien, sa Viaplay-kommentator Lars Tjærnås.

Utligning

Like vidunderlig var Josko Gvardiols utligning i det 33. minutt. Kroaten hamret til fra 20 meter og ballen fløy inn i det lengste hjørnet til 1-1.

City presset på for ledermålet, men en José Sá i storform i Wolves-buret gjorde jobben tøff for dem. Det var likevel bare et spørsmål om tid før City skulle ta ledelsen, og i siste liten ordnet det seg.

Erling Braut Haaland var favoritten til å stikke av med målpoengene i den norske spissduellen, men greide ikke å gjøre seg tellende. Jærbuen jaktet scoring mot et Wolves-lag som har hatt store defensive utfordringer så langt i år.

Luke til Arsenal

Etter sesongens åtte første runder står Wolves med ett poeng og 23 mål imot. City har på sin side 19 poeng mer og ni innslupne mål.

Søndagens kamp var en gylden mulighet for Pep Guardiolas menn til å skaffe seg en tre poengs luke på tittelutfordrer Arsenal. London-klubben røk 0-2 for Bournemouth lørdag.

Liverpool toppet tabellen før runden og møter Chelsea 17.30 søndag.

