Vipers-sjefen til VG: – Vi mangler tre millioner for å overleve

– Vi har i dag og i morgen på å finne anslagsvis tre millioner kroner for å være helt sikre. Vi er reelt noen millioner under kritisk minimum. Det er der vi er, sier Peter Gitmark til VG lørdag morgen.

Han påpeker også at de resterende midlene trolig må komme fra en aktør de foreløpig ikke er i forhandlinger med.

Opprinnelig hadde håndballklubben frist til fredag med å få inn 25 millioner kroner for å sikre videre drift, men etter at en aktør meldte seg i siste liten, fikk klubben to nye døgn på seg, opplyste styreleder Peter Gitmark fredag ettermiddag.

Det er en helt ny gruppe som fredag tok kontakt med klubben og ønsket å gå inn med penger.

– Dette er mennesker som vi forstår ikke har noen tilknytning til Vipers fra før, og heller ikke Kristiansand-området, sa Gitmark til NTB fredag.

Investorene som Vipers er i fordhandlinger med er norske, sier styrelederen til VG.

Lørdag spiller Vipers det som kan bli klubbens siste kamp. Klokken 18.00 venter Buducnost fra Montenegro i mesterligaen hjemme i Kristiansand.