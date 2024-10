Tottenham revansjerte seg – vendte til storseier i hett derby mot West Ham

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mohammed Kudus sjokkerte vertene etter 19 minutter da han sendte West Ham i føringen etter flott forarbeid fra Jarrod Bowen, men «The Hammers» fikk det svært tøft borte mot erkerival Tottenham.

«Spurs» var det klart førende laget og etter at Brennan Johnson misbrukte to kjempesjanser, satt endelig utligningen da Dejan Kulusevski så vidt klarte å overliste Alphonse Areola i West Ham-målet like før pause.

Etter hvilen overkjørte Tottenham gjestene totalt og vant til slutt 4-1 etter scoringer av Yves Bissouma, Son Heung-min og et selvmål av Areola.

West Ham har slitt i starten av denne sesongen under Julen Lopetegui, som tok over som trener etter David Moyes i sommer.

Stortapet lørdag ble gjort verre av at målscorer Kudus ble utvist etter fullstendig hodemist mot slutten av kampen.

Kantspilleren sparket en liggende Micky van de Ven etter en duell, før han dyttet både nederlenderen og Pape Sarr i ansiktet. Ghaneseren fikk først gult kort, men ble sendt direkte av banen etter en VAR-sjekk.

Les også: Lørdagens direkte TV-sport: Ten Hag under press