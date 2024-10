Erik ten Hag langet ut – mener pressen sprer løgner

– Støyen kommer bare fra mediene, fra noen av dere, ikke alle, som dikter opp historier og eventyr og skriver løgner, fordi jeg vet at vi er på samme side i denne klubben, sa Ten Hag under fredagens pressekonferanse.

Der la han til:

– Jeg sa det før landslagspausen også, men det var noen journalister som ikke trodde på meg. Innad i klubben er det rolig, sa den 54-åringen.

Nederlenderen har fortsatt ståltro på at han er i stand til snu det.

– Vi har et fjell å bestige, men slik er toppfotballen. Noen ganger må du ta utfordringen. Jeg er sikker på at vi får suksess, akkurat slik vi har fått det i de to siste sesongene. Jeg ser mye bra som skjer, gode mønstre og bra statistikk som forteller at vi er på riktig vei. Men tabellen lyver ikke, og det er ikke bra nok å ligge der vi er, sa ten Hag.

To seirer, to uavgjort og tre tap gjør at Manchester United er plassert som nummer 14 i Premier League etter sju serierunder.

United møter Brentford lørdag klokken 16.