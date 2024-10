Ronny Johnsen erstatter Gauseth som Mjøndalen-sjef

Mjøndalen opplyser om ansettelsen i egne kanaler.

– At Ronny er helbrun er det ingen tvil om, og vi gleder oss over at han er klar for å overta vervet som daglig leder når Christian Gauseth er ferdig etter sesongen. Ekstra gledelig er det at Ronny tiltrer stillingen umiddelbart og jobber sammen med Christian i de spennende ukene som ligger foran oss, sier styreleder Monica Myrvold Berg.

Johnsen kommer fra jobben som daglig leder i selskapet Rett Fram Opplevelser. Han må ikke forveksles med den tidligere fotballstjernen med samme navn.

Mjøndalen skriver at ansettelsen gir en trygghet uansett hvilken divisjon klubben spiller i neste år.

Bruntrøyene står i fare for å rykke ned.

