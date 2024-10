Kritisk for Vipers – to enkeltpersoner fra utlandet kan redde klubben

Det bekrefter styreleder Peter Gitmark overfor NTB rett før klokken 9. Da ble det jobbet på spreng med å skaffe avklaringer og kartlegge landskapet foran et planlagt styremøte klokken 15.

25 millioner kroner må på plass i løpet av fredagen for at Vipers skal unngå konkurs i løpet av få dager, var beskjeden fra styrelederen tidligere denne uken.

Siden da har det vært jobbet opp mot mange personer og grupperinger som har meldt interesse for å hjelpe klubben. Fredag er «feltet» av aktuelle redningsmenn snevret kraftig inn.

– Vi har to aktører igjen. Begge er internasjonale. Ingen av de to er vi i reelle forhandlinger med. Det er sonderinger mot begge to. Det står egentlig på hvorvidt de er reelt interesserte. Det betyr at dersom de bestemmer seg, så kan begge være en god løsning for klubben, sier Gitmark til NTB.

Ekstremt viktig

Onsdag meddelte styrelederen at Vipers var i samtaler med seks grupperinger, tre norske og tre internasjonale. Torsdag ble det kjent at klubben sa nei til en mulig investor fra Midtøsten, mens de også takket nei til en av de norske aktørene.

Fredag står man altså igjen med to aktører.

– Det er to internasjonale enkeltpersoner, sier Gitmark til NTB – og legger til:

– For begge er det ikke noe annet som er aktuelt enn å gå inn med hele summen.

Det blir hektisk aktivitet gjennom fredagen.

– Forhandlingene kan skje hele veien fram til fristen klokken tre, sier Gitmark.

– Det avgjørende for Vipers er at du har noe konkret inn i styremøtet?

– Ja.

Slitt i lang tid

Gitmark er svært tydelig på at det fortsatt ikke er for sent å melde seg med hjelp til klubben.

– Det er ekstremt viktig å få ut at dersom det er mennesker som er interesserte i å redde klubben, så må de ta kontakt, dersom de har mulighet. Nå er det kritisk. Vi trenger tilfang fra folk som tidligere har tenkt at vi klarer oss på annet vis. Vi gjør sannsynligvis ikke det. Nå er det få timer igjen til fristen. og vi trenger vi at folk tar kontakt hvis de har muskler til å være med, sier styrelederen.

Vipers har slitt økonomisk i lang tid. Det siste året har flere redningsaksjoner vært gjennomført for å holde skuta flytende. Den siste ble iverksatt så sent som i august i år.

I fjor høst var økonomien i klubben så dårlig at administrasjonen ble permittert 20 prosent, og spillersalg er også gjennomført for å bedre på situasjonen. Så sent som i juli i år ble Anna Vjakhireva overraskende solgt til franske Brest.

Vipers klarte i 2023 en bragd ingen har klart tidligere i norsk håndball. Tre strake titler i europeisk håndballs gjeveste turnering Champions League plasserte Katrine Lunde og lagvenninnene i historiebøkene med gullskrift.

Ved siden av Katrine Lunde spiller også store norske profiler som Silje Solberg-Østhassel Østhassel og Marta Tomac i klubben i tillegg til en lang rekke utenlandske stjerner.

