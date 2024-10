Ruud-rivaler møtes i omstridt turnering: – Absurde beløp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Flere medier har omtalt de enorme summene. Minimumsutbetalingen for å stille opp skal være 15 millioner kroner. Danske Holger Rune opplyser at han ikke har reist til Midtøsten på grunn av pengene.

Rune deltar i turneringen som starter onsdag. Han har fått innpass sammen med Novak Djokovic, Rafael Nadal, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz og Daniil Medvedev.

Legenden Nadal legger snart racketen på hylla. Han og Djokovic har fått plass direkte i semifinalen. Det betyr at to seirer i Riyadh kan gi om lag 65 millioner kroner – nesten dobbelt så mye som Sinner fikk da han vant US Open tidligere i høst.

Casper Ruud ble ikke invitert til turneringen, får NTB opplyst.

Danske Rune er den eneste uten en Grand Slam-tittel i det gjeve selskapet. Turneringen er presset inn i en fra før full ATP-kalender. Kalenderen har fått kritikk av Alcaraz.

– Det er absurd at det lykkes å presse en sånn turnering inn i en grotesk pakket kalender, men det viser at penger tiltrekker folk, sier den danske Discovery-eksperten Thomas Skouboe til Ritzau.

– For allmennheten kan Alcaraz' kritikk virke hul når man kunne hatt fri, men uken ville nok gitt hard trening ettersom det uken etter igjen venter store turneringer, legger Skouboe til.

Pengene rår

Discovery-kollega og tennisforfatter Anders Haahr Rasmussen mener pengene rår.

– Spillerne drar ikke til Riyadh for å kunne kjøpe en Ferrari til, men fordi penger også har blitt en markør for en vellykket karriere, sier Rasmussen til det danske nyhetsbyrået.

– Dette er absurde beløp, og man skal være veldig likegyldig til penger for ikke å si ja, sier Skouboe.

Saudi-Arabia har pumpet inn penger i idretten de siste årene. Menneskerettighetsorganisasjoner har rettet kritikk mot oljestaten og kaller det for sportsvasking.

Saudi Arabias offentlige investeringsfond (PIF) har allerede sikret seg en langsiktig avtale med den profesjonelle touren for kvinner (WTA) og menn (ATP).

Turneringen i Saudi-Arabia gir ikke poeng på ATP-rankingen.

Får testet spillet sitt

Holger Rune, som for øyeblikket er på 14.-plass på verdensrankingen, ser på turneringen som en mulighet til å prøve seg mot de aller største.

– Jeg gleder meg til å trene med dem alle og teste meg selv på det nivået. Det er den slags kamper jeg gjerne vil spille og de spillere jeg gjerne vil måle meg med, skriver han til Ritzau.

– Samtidig er det spennende å spille den type oppvisningskamper, fordi mekanismene er annerledes enn i ATP-turneringer eller i Grand Slam. Det gir mulighet for å prøve noen ting i sitt spill man kanskje ikke gjør når det er rankingpoeng på spill, forklarer Rune.

Djokovic og Nadal spiller sine første kamper torsdag. De fire øvrige går i gang med kvartfinaler onsdag kveld.

Ruud på sin side spiller ATP250-turneringen i Stockholm onsdag. Han møter italienske Lorenzo Sonego i første kamp.









