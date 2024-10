Rooth årets navn i norsk friidrett – Ingebrigtsen og Grøvdal fikk prestasjonsprisen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skriver stiftelsen «Friidrettens Venner» i en pressemelding.

Rooth bryter dermed Jakob Asserson Ingebrigtsen og Karsten Warholms seiersrekke. En av de har vunnet prisen hvert år siden Isabelle Pedersen vant i 2015.

I begrunnelsen trekker juryen fram Rooths utrolige OL-gull i tikamp i Paris denne sommeren.

«Fra ungdomsklassene har Markus tatt steg for steg i friidrettens ultimate gren. Gull i U23-EM i fjor bebudet at Markus nærmet seg verdenseliten. At 22-åringen allerede skulle bli Olympisk mester i Paris var en enorm prestasjon», heter det i begrunnelsen.

Tirsdag kveld ble også «Friidrettens Venners prestasjonspris» tildelt Karoline Bjerkeli Grøvdal og Jakob Asserson Ingebrigtsen.

Grøvdal fikk prisen for sitt EM-gull i terrengløp i Brussel desember 2023, EM-gullet på halvmaraton i Roma i sommer, den nye norske rekorden på halvmaraton i København i september og kongepokalen etter 5000-meterseieren i NM i Sandnes.

Ingebrigtsen utmerket seg på sin side med OL-gull på 5000 meter i Paris, ny verdensrekord på 3000 meter i Polen i august, ny europarekord på 1500 meter i Monaco i juli, i tillegg til en rekke seire i Diamond League og NM.

Andreas Fjeld Halvorsen fikk også utviklingsprisen, som er en utmerkelse for utøvere under 23 år, mens svaksynte Salum Ageze Kashafali fikk paraprisen.

Prisene ble delt ut under friidrettsforbundets Marked- og mediedager i Oslo. Prisene gjaldt for perioden 1. oktober 2023 til 30. september 2024.