Keeperutvisning i målrik uavgjortkamp – Ronaldo raste i Glasgow

Episoden skjedde et kvarter før slutt da et noe svakt tilbakespill tvang Livakovic ut av feltet for å klarere. Keeperen feide ballen vekk, men satte samtidig knottene i kneet på Lewandowski, som gikk ned for telling.

Dommeren dro etter hvert opp det røde kortet. Livakovic var sterkt uenig, men måtte til slutt gå slukøret i garderoben.

Piotr Zielinski sendte Polen i en tidlig ledelse, men Borna Sosa, Petar Sucic og Martin Baturina sørget for at Kroatia ledet 3-1 etter 26 minutter. Nicola Zalewski reduserte deretter før pause, mens Sebastian Szymanski utlignet drøyt 20 minutter før slutt.

I samme pulje ble Cristiano Ronaldo og Portugal holdt til 0-0 av Skottland. Ronaldo, som i helgen scoret sitt 133. landslagsmål, spilte hele kampen. Han gestikulerte heftig til alt og alle, og gikk rasende i garderoben etter kampen.

Portugal leder puljen med ti poeng, mens Kroatia har sju. Polen står med fire etter fire kamper, mens Skottland er sist med bare ett poeng.

