Friidrettslandskagene for neste år: Filip Ingebrigtsen får trenerrolle

Flere medier erfarte mandag at både Filip og Henrik er ferdig på landslaget, men da var det ingen i forbundet som ville bekrefte opplysningene.

På en pressekonferanse tirsdag kom bekreftelsen.

– Henrik satser videre. Han er en viktig del av Jakobs hverdag, både i Sandnes og på samling. Han kommer til å spille en viktig rolle, men får ingen formell rolle tilknyttet forbundet. Jeg vil tro at han kommer til å være på en del av samlingene, sa toppidrettsansvarlig Håvard Tjørhom tirsdag.

– Det er sånn verden er. I mange idretter er det kjørt hvis du ikke kommer på landslaget, men det er det definitivt ikke i friidretten. Jeg vet at Henrik både har motivasjon og er veldig klar for å satse videre, supplerer Tjørhom til NTB.

Han bekreftet at storebror Ingebrigtsen er velkommen på samlinger.

Trener og rådgiver

Mandag bekjentgjorde Filip Ingebrigtsen (31) selv i en pressemelding at han ikke vil være en del av kommende sesongs landslag.

– Formelt står Filip som trener for Jakob, og som rådgiver for landslagsutøverne på mellom- og langdistanse. Han blir en sparringpartner for de som ønsker det, sa friidrettsforbundets landslagssjef Erlend Slokvik.

En lang epoke i norsk friidrett er over når begge de to eldste av løperbrødrene fra Sandnes forlater landslaget. Henrik Ingebrigtsen slo gjennom som senior allerede med gullet på 1500 meter under EM i Helsingfors i 2012. Noen år senere kopierte Filip bragden i Amsterdam.

– Det er litt spesielt at han ikke er på laget, erkjenner Tjørhom til NTB.

– Begge to har vært høyt oppe. Filip vil være med og kjempe helt der oppe. Det er ikke interessant å bare være med. Når du har vært der oppe, vet du hva som skal til, både på godt og vondt. Han vet hva som skal til. Det gjør Henrik. De har vært litt banebrytende. Jeg er sikker på at det ikke er det siste vi ser fra dem, fortsetter ham.

Oppfyller ikke kravene

Verken Henrik eller Filip oppfyller uttakskriteriene til friidrettsforbundet. Begge har hatt utfordrende sesonger den siste tiden. Ikke minst har skadeproblemene til dels vært betydelige.

Henrik Ingebrigtsen har ikke konkurrert siden han var med i EM i Roma 8. juni. Der fortalte han at han hadde slitt med krystallsyke gjennom våren.

Filip Ingebrigtsen ble nylig norsk mester på 5 km gateløp, men kvalifiserte seg ikke til verken EM eller VM.

– Kriteriene for å komme med er strenge. Den forteller mye om den utviklingen som har vært i norsk friidrett, sa Slokvik tirsdag.

I pressemeldingen skrev Filip at det ikke er snakk om å legge opp som løper.

– Jeg er innstilt på å fortsette egen karriere, og har som mål å kvalifisere meg til mesterskap og stevner gjennom sesongen. Men jeg er også realist. Jeg har slitt med skader, og har ikke levert resultater som forsvarer en plass på landslaget. Derfor er det naturlig å dedikere mer tid til å hjelpe Jakob fremover, sa 31-åringen.

Tett opp mot broren

Toppidrettsansvarlig i NFIF Håvard Tjørhom bekreftet mandag at Filip skal jobbe tettere opp mot broren, slik han gjorde under OL i Paris i sommer.

– Filip vil ta en mer formell trenerrolle for Jakob i forbindelse med stevner og mesterskap. I tillegg vil han bidra med veiledning overfor andre utøvere på landslaget. Jeg tror denne samarbeidsformen vil tjene Jakob og flere av de øvrige løperne, sa Tjørhom i pressemeldingen sendt ut fra Team Ingebrigtsen.

Yngstebror Jakob Ingebrigtsen (24) er naturlig nok med også i kommende sesongs landslag.

Seniorlandslaget for 2025-sesongen (trener i parentes):

Menn:

Håvard Bentdal Ingvaldsen, Moelven IL (Mari Ann Bentdal), Jakob Asserson Ingebrigtsen, Sandnes IL (selv), Narve Gilje Nordås, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen), Karsten Warholm, Dimna IL (Leif Olav Alnes)., Sondre Mogens Guttormsen, SK Vidar (Atle Guttormsen), Eivind Prestegård Henriksen, IK Tjalve (Paul Solberg), Thomas Mardal, Gloppen FIL (Paul Solberg), Markus Rooth, IK Tjalve (Espen Rooth), Sander Aae Skotheim, IK Tjalve (Eirik Røe), Marcus Thomsen, IL Norna-Salhus (John Kelly), Salum Ageze Kashafali, IL Norna-Salhus (Stephan Johansson), Vegard Dragsund Sverd, IL Norna Salhus (Stephan Johansson).

Kvinner:

Henriette Jæger, Aremark IF (Unn Merete Lie Jæger), Line Kloster, SK Vidar (Petar Vukicevic), Amalie Hammild Iuel, IK Tjalve (Leif Olav Alnes), Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve (selv), Marie-Therese Obst, IK Tjalve (Paul Solberg).