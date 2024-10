Raymond Johansen om arbeidet med VAR: – Vi skjønner reaksjonene

Arbeidsgruppen har fått i oppgave å vurdere fordeler og ulemper med VAR.

Det var i starten av august at Norges Fotballforbund (NFF) presenterte Johansen som leder for arbeidsgruppen. Med seg fikk han tre representanter fra toppklubber, to supporterrepresentanter, to dommerrepresentanter, Nisos leder, to spillere/tidligere spillere med internasjonal erfaring, trenerforeningens leder og to representanter fra landslag.

Gruppen startet arbeidet uken etter, og rapporten skal leveres 18. november. I mandatet står det at gruppen skal analysere VAR i dybden, men ikke konkludere med noe.

– Utgangspunktet for at arbeidsgruppen er nedsatt, er erkjennelse av at VAR vekker sterke følelser blant supporterne og fotballmiljøet. Mange har uttrykt stor frustrasjon. Vi skjønner disse reaksjonene, sa Johansen i sin gjennomgang på Ullevaal stadion mandag.

Motiverende

Det har vært mye støy rundt VAR i Norge i flere måneder. Under flere kamper har supportere avbrutt spillet ved å kaste ulike gjenstander ut på banen.

– Jeg synes at det er veldig motiverende at vi skal greie å snu alle steiner og at en god dokumentasjon i alle retninger skal være bra. Selv om mange har bestemt seg på forhånd, så skal det være mulig å se at det finnes argumenterer både for og mot, sier Johansen til NTB.

– Hvor langt er det mulig å utvikle VAR før folkemeningen er fornøyd?

– Det er noen som mener at det aldri kan bli rettferdig, og så er det slik at jo bedre teknologien er og jo mindre tvil det blir, så vil flere se at det er positivt. Det skjer en utvikling hele tiden, og så er det noen som synes at vi ikke kan overgi avgjørelsen til noen som ikke synes og som sitter et annet sted.

– Er det mange som tar kontakt med deg og vil si hva de mener om NFF og prosjektet?

– Jeg opplever at det er bra av NFF å sette ned denne gruppen. Det skaper mer ro. Men det er noen som har stoppet meg på gaten og som ikke bare vil snakke om Midtøsten, sier Johansen, som til daglig jobber som generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Erfaring

Raymond Johansen har tidligere erfaring fra fotballen som leder av det sportslige utvalget i Vålerenga, der han sluttet i 2009. Johansen var byrådsleder i Oslo fra 2015 til høsten 2023.

– Jeg er opptatt av å få fram at dette ikke er så svart-hvitt som det blir framstilt som, sier Johansen.

Han sier at han er opptatt av å få fram alle nyanser i rapporten som skal leveres i november.

Kampen mellom Rosenborg og Lillestrøm 21. juli ble avbrutt og utsatt etter fire stopp i spillet. Fire dager etter kaoset besluttet NFF at VAR-dømmingens fremtid skulle opp til diskusjon på neste års fotballting.





