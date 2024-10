Mandagens direkte TV-sport: Storkamp i München

19.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Boston Bruins – Florida Panthers fra TD Garden. (Vsport1), Ottawa Senators – Los Angeles Kings fra Canadian Tire Centres. (Vsport2)

20.45: Fotball, Nasjonsligaen menn (4. runde): A-divisjonen, gruppe3: Tyskland – Nederland fra Allianz Arena i München. (TV2 Sport Premium). C-divisjonen, gruppe 1: Estland – Sverige fra Tallinn. Sverige rykket overraskende ned til C-divisjonen i fjor, noe som førte til at Janne Andersson forlot posten som hovedtrener. Siden den gang har Jon Dahl Tomasson tatt over laget som lenge så ut til å skulle ta sin tredje seier på tre forsøk i årets nasjonsliga fredag. Men laget mistet sin 2-0 ledelse over Slovakia i en kamp som endte 2-2. Dermed har begge lag sju poeng. Estland vant 3-1 over Aserbajdsjan i samme pulje og er fire poeng bak topplagene. Sverige og Dejan Kulusevski (bildet) er store favoritter i Tallinn i kveld. (TV2 Sport1)

01.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: New York Rangers – Detroit Red Wings fra Madison Square Garden. (Vsport1)

01.30: Ishockey, NHL: Montréal Canadiens – Pittsburgh Penguins fra Centre Bell. (Vsport2)