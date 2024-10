Travgiganten Gunnar Eggen har gått bort

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Både fagbladet Trav- og Galoppnytt og Bjerke Travbane melder om Eggens bortgang lørdag.

Eggen var lenge Norges store dominant både som kusk og trener. Han trente fram en rekke derbyvinnere, og det skjedde i en tid der det bare var to Derby-løp i året (for 4-årige varmblods- og kaldblodshester).

Eggen vant 5454 seirer som kusk i Norge og mange triumfer også i utlandet. Eggen ble født samme år som en annen kuskelegende, Ulf Thoresen. Sistnevnte anses selv i dag av mange eksperter som tidenes beste travkusk.

Thoresen døde så tidlig som i 1992.

Eggen ble Norges mestvinnende kusk i et kalenderår 13 ganger og tok EM-tittelen i 1996. Han var både trener og kusk på toppnivå.

Superstjerne

Eggens store internasjonale eventyr kom med hesten Sugarcane Hanover. Den vant en rekke storløp etter at han kom til Europa og Eggens trening i 1988.

Høsten samme år startet ekvipasjen i et nyinnstiftet megaløp i USA, March of Dimes Trot. Eggen kjørte et helt prikkfritt taktisk løp og slo verdens på den tiden største stjerner, Ourasi (Frankrike) og Mack Lobell (USA).

Vinneroddsen var 17 ganger pengene, og norske spillere på plass på Garden State-banen badet i dollarsedler og champagne etter triumfen.

– Jeg fikk det som jeg ville ha det, sa Eggen til NTB etter løpet der førstepremien var på hele 1,8 millioner kroner.

– Jeg lærte masse av løpet vi tapte for Ourasi i Göteborg for en tid siden, og derfor ventet jeg i det lengste i dag med å sette inn støtet. Inn mot mål gikk det svært greit. Jeg var knapt borti ham med pisken, sa Eggen før han ble omfavnet av eieren Helmer Strømbo.

Bitt av en hest

Tidligere samme sommer ble Eggen bitt av en hest (Heilo Vestermarken) etter en seier i Tønsberg. Han var heldig som ikke måtte amputere armen etter den dramatiske hendelsen.

Eggen ga seg som trener for mange år tilbake, og han slet med sviktende helse den siste tiden.

Rekorden hans over antall kuskeseire i Norge ble slått av Eirik Høitomt i fjor. Eggens bestenotering ble lenge sett på som nærmest umulig å bryne seg på.

– Det er en milepæl. Så mange seirer kommer ikke av seg selv. Det er et tegn på at jeg har møtt opp og gjort noe riktig. Det er klart at jeg er stolt, sa Høitomt, som opprinnelig er fra Orre i Rogaland, etter triumfen.

Asbjørn Mehla er nummer tre på kuskeoversikten med 5159 seirer.

Under Unionskampen i 2024 fikk Gunnar Eggen sitt velfortjente Æresløp på Bjerke. Han er også innehaver av Det norske travselskaps hederstegn og er innvalgt i travsporten «Hall of Fame» i Årjäng.