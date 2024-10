Innovasjon Norge hjelper NFF i kunstgresskrisen: – Vi har dårlig tid

– Det er kun bedrifter som kan søke, og de må ha et konsept som er bærekraftig og kvalitativt like godt – eller bedre – enn gummigranulat. Jeg håper hele rammen blir brukt, og at vi får flere søknader. Skulle vi komme dit til at det ikke er nok, må vi se på om vi skal sette av ytterligere midler, sier Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli til NTB.

«Det grønne skiftet» ble flere ganger nevnt på torsdagens møte på Ullevaal stadion. Der var fotballtopper, politikere og næringsliv til stede da NFF la fram rapporten som slår fast at det vil koste over 7 milliarder kroner å bytte ut gummigranulat med et mer miljøvennlig innfyll de neste 13 årene.

Samtidig opplyste Innovasjon Norge at de har satt av 25 millioner kroner for å hjelpe i arbeidet. Næringslivet kan søke om pengene som skal gå til å utvikle produktene som skal inn i norske kunstgressbaner. Fra oktober 2031 blir det forbudt å omsette gummigranulat, har EU-kommisjonen bestemt.

Politikere på banen

Haugli tror det fint er mulig å erstatte gummikulene uten at fotballopplevelsen blir svekket.

– Innovasjon er en litt uoversiktlig prosess. Det kan gå litt fram og tilbake og opp og ned. Det er utprøvd med kokos og annet som ikke fungerte, men slik er det. Man må prøve noe, og så er jeg helt sikkert på at vi vil komme opp med noe som er bra, sier Haugli.

Torsdag snakket både Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud, MDG-leder Arild Hermstad og Tage Pettersen (H) om temaet. Alle er enige om at fotballen trenger hjelp for å få til en løsning.

– Vi er nødt til å sørge for at det kommer fram løsninger som gjør at fotballen ikke skal ta regningen for dette. Fotballen er viktig for hele samfunnet, sier Hermstad til NTB.

– Dårlig tid

– Den omstillingen man skal gjennom, er gigantisk, og vi har sett at det trengs ganske mye penger. Norske kommunekasser kommer ikke til å ha nok penger, og det finnes ikke nok vaffelstekende foreldre i hele verden til å klare denne omstillingen vi skal gjennom, fortsetter Hermstad.

Både Hermstad og Haugli håper at arbeidet med å finne et nytt, godt underlag kommer i gang så fort som mulig.

– Vi har dårlig tid, for det er bare sju år til dette forbudet inntrer. Samtidig har Norge gode forutsetninger. Vi har veldig sterke fagmiljøer og klubber som er ledende og har prøvd ut nye ting. Vi har myndigheter som er veldig opptatt av å få dette til. I dag er startskuddet for en innovasjonsutfordring, avslutter Haugli.

