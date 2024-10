Ødegaard blir igjen i London: – Tar det som et godt tegn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det gjør han ikke. Jeg snakket med han i går, og det tar jeg egentlig som et godt tegn. Det tyder på at han skal trene litt, enten det er på den ene eller andre måten, svarte Solbakken på spørsmål om drammenseren kommer til Oslo for å følge torsdagens kamp.

Ødegaard er ute med en skade han pådro seg under forrige landskamp mot Østerrike. Torsdag kommer Slovenia til Ullevaal stadion, og da er det Erling Braut Haaland som vil vikariere i Ødegaards fravær.

– Status på skaden er «Steady Eddy» fremover, sa Solbakken.

Ødegaard tråkket over og måtte byttes ut i landskampen hjemme mot Østerrike i nasjonsligaen 9. september. I det 67. minutt ble han byttet ut med Kristian Thorstvedt. Etter det har han ikke spilt.

Etter Slovenia-kampen reiser landslaget videre for å spille bortekamp mot Østerrike i Linz søndag.

Norge spiller i gruppe B3 i nasjonsligaen. Etter to kamper står landslaget med én seier og én uavgjort.





