Haaland om kapteinsrollen: – Tror ikke du skal prøve å være noe andre enn deg selv

Onsdag møtte Haaland pressen dagen før nasjonsligakampen.

– Det blir kjekt, sånn som hver gang jeg har gått ut på Ullevaal. Jeg gleder meg, sa Haaland til NTB og la til dette om hvordan han vil være som kaptein:

– Sånn som jeg er selv, sånn jeg er når jeg ikke er kaptein. Jeg tror ikke du skal prøve å være noe andre enn deg selv. Det er det jeg kommer til å være og gjøre.

Haaland har for vane å gå rett forbi journalistene i intervjusonen etter kampene, men er nå åpen for å kunne svare for seg etter torsdagens kamp.

– Vi får se om noen vil spørre meg noen interessante spørsmål, så skal jeg gjerne stoppe.

– En amazing fotballspiller

For første gang i karrieren skal Haaland lede Norge som kaptein fra start. Flere ganger før har han overtatt bindet til Martin Ødegaard, men han har aldri ledet laget ut på banen før kamp.

Jærbuen vikarierer for Ødegaard ettersom Arsenal-kapteinen er ute med en skade han pådro seg i landskampen mot Østerrike i forrige måned.

– Vi kommer til å merke at han ikke er her. Han er først og fremst en fantastisk person, og så en amazing fotballspiller. Men vi må gjøre det beste uten han og prøve å levere, sa Haaland.

Jakter rekord

Haaland mangler ett mål på å tangere Jørgen Juves norske rekord på 33 landslagsmål, som har stått i over 90 år.

– Det blir kjekt en gang å slå den. Jeg husker de fleste målene mine ganske godt, og det er et par fine, sa Haaland om å kunne bli historisk.

Skal det skje allerede torsdag, må Haaland og co. bryte ned et relativt tett Slovenia-forsvar. Slovenerne har kun sluppet inn fire mål på de seks siste kampene. Det inkluderer oppgjør mot Danmark, Serbia, England og Portugal.





