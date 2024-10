Solbakken om Hauges Aspmyra-tall: – Ikke en tilfeldighet

24 år gamle Hauges ni siste målpoeng har nemlig kommet på Aspmyra.

Hauge, som kom tilbake til Glimt på lån fra Eintracht Frankfurt i vinter, har spilt 16 bortekamper så langt i år og levert målpoeng i tre av dem.

Landslagssjef Ståle Solbakken smiler når NTB tar opp tallene.

– Vi synes Jens Petter ser ut til å ha så mye fysisk overskudd. Vi er fullt klar over at hans prestasjoner jevnt over har vært bedre på Aspmyra enn på bortebane, men det gjelder for Bodø/Glimt også, i hvert fall i Europa, sier Solbakken til NTB.

– Det er litt av det vi ser på òg, sier Solbakken om sammensetningen i troppen.

Ingen tilfeldighet

I landslagssjefens uttak er det Hauge, Patrick Berg (Bodø/Glimt) og Sondre Langås (Viking). Felix Horn Myhre (Brann) er den fjerde utespilleren fra Eliteserien.

Solbakken har i lang tid vært negativ til kunstgress. Han har blant annet uttalt at spillerutviklingen i Norge går feil vei ettersom de fleste eliteserieklubbene spiller på kunstgress.

Torsdag var Hauge centimetere unna å score borte mot Union Saint-Gilloise i europaligakampen som endte 0-0.

– Bodø/Glimt er også veldig mye bedre på Aspmyra enn de er på bortebane og scorer en del flere mål hjemme. Jeg tror ikke det er en tilfeldighet, sier han om Hauges tall.

Må brytes ned

Solbakken mener Hauge passer inn i flere kampbilder.

– Sånn som det er nå, tror jeg han kan både spille mot etablert, men òg kontringsspill. Han har mistet få baller i det siste, sier Norge-sjefen.

Torsdag kommer Slovenia til Ullevaal. Deretter reiser det norske laget til Østerrike for ny kamp søndag.

– Slovenia er veldig vanskelig å bryte ned. Vi har lagt en plan for det og hvordan vi skal forsvare oss. Så får vi se om den holder vann gjennom uka, at det ikke blir noen skader.

