Lagkameratene avslører Haalands egenskaper som vikarkaptein: – Han er flink med mennesker

Ødegaard tråkket stygt over i kampen mot Østerrike under septembersamlingen med landslaget. Siden har han vært på sidelinjen, og fortsatt er han et godt stykke unna å være spilleklar igjen.

Dermed overtar Haaland rollen som landslagssjef Ståle Solbakkens betrodde kaptein foran de kommende nasjonsligamøtene med Slovenia og Østerrike.

Lagkameratene er hundre prosent trygge på at Haaland vil løse den uvante rollen godt.

– Erling er en veldig fin fyr. Utad er han Norges og verdens største stjerne, men innad i gruppa er han utrolig fin. Han er flink med mennesker og alle oss gutta. Han er en bra ledertype, sier Jørgen Strand Larsen til NTB:

Naturlig valg

Wolverhampton-proffen er åpen om at Haaland har andre kvaliteter enn Ødegaard.

– Han er nok kanskje litt annerledes enn Martin, som kanskje er mye mer aktiv. Men som kaptein kan man være god på forskjellige måter. Jeg er ikke redd for at Erling skal ta over denne gangen, og så håper vi Martin skal være tilbake så fort som mulig. Men Erling har full kontroll, sier Strand Larsen.

Sander Berge, som er nær venn av Haaland også på privaten, kaller det helt naturlig at City-stjernen blir Ødegaard-vikar.

– Det er naturlig med all den erfaringen han besitter. Han takler alle anledninger. Når Martin ikke er der, som har vært vår store kaptein og har tatt ansvar i en årrekke, er det naturlig at Erling trer inn i den rollen. Det gjør han lett som bare det, sier han til NTB.

– På hvilken måte vil Haaland løse rollen annerledes enn Ødegaard?

– Ingen spillere er helt like. Det gjelder de også. De har to forskjellige personligheter, men står for mye av de samme verdiene og deler fotballsyn. Begge har stor betydning for oss på landslaget, svarer Berge.

Les også: Solbakken åpnet opp om Ødegaard-skaden: – Et stykke unna

Beina på jorda

Strand Larsen trekker fram måten Haaland tar vare på omgivelsene sine.

– Det som er overraskende, er at du kan være så god og såpass stor stjerne, men fortsatt ha beina plantet på jorda. Det synes jeg er stort. Det er fint for alle oss andre. Han er den mange sentrerer seg rundt, men er flink til å passe på oss andre, sier Premier League-spissen.

Keeper Ørjan Håskjold Nyland peker på at Haaland har vært vikarkaptein også tidligere dersom Ødegaard har blitt byttet ut.

– Det blir ikke helt nytt verken for han eller oss. Erling er først og fremst en spiller som står fram med prestasjonene sine på banen med mål, assist og ekstreme ting. I tillegg er han en vinner som hater å tape. Det er noe han kan formidle til resten, sier han til NTB.

Norge møter Slovenia på Ullevaal torsdag. Deretter er det bortekamp mot Østerrike i Linz søndag.

Solbakkens mannskap innledet nasjonsligaspillet med uavgjort mot Kasakhstan og 2-1-seier mot Østerrike i forrige måned.

Les også: Solbakken om Hauges Aspmyra-tall: – Ikke en tilfeldighet