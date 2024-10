Assistenten forlater et Lillestrøm-lag i krise

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Svensken ble i januar hentet til Åråsen som Andreas Georgsons assistent. Da sistnevnte takket ja til en trenerjobb i Manchester United, tok Asterhed på seg ansvaret for LSKs førstelag.

Han skulle egentlig lede romerikingene ut sesongen, men etter en måned gikk Asterhed tilbake til assistentrollen. Nå er han ferdig i klubben.

– Jeg ønsker å takke de fantastiske spillerne og støtteapparatet for samarbeidet, og jeg ønsker alle lykke til videre. Jeg vil også takke for all energi og støtte som vi har fått av Kanari-Fansen, selv i de tøffeste stundene der resultatene har gått imot oss, sier Asterhed i en uttalelse.

I slutten av august kom David Nielsen til Lillestrøm i håp om at han skulle gi laget et løft, men motgangen bare fortsatte. Dansken ble nylig erstattet av Dag-Eilev Fagermo.

LSK har kun tatt to poeng på sine ti siste kamper i Eliteserien og ligger sist på tabellen.

