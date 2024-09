Serieleder Barcelona røk på kjempesmell – tapte 2-4 mot Osasuna

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mer enn ti år er gått siden Osasuna sist vant hjemme mot Barcelona. Forrige gang det skjedde var i 2011/2012-sesongen.

– Det er i ferd med å bli en kamp for historiebøkene. De rundjuler Barcelona, sa TV 2s kommentator Petter Bø Tosterud på tampen av oppgjøret.

Lørdagens resultat i Pamplona gjør at Real Madrid kan ta seg opp ett poeng bak Barcelona om de slår byrival Atletico søndag kveld.

Barcelona sto med sju av sju seirer i La Liga før lørdagens kamp mot Osasuna. Katalanerne tapte imidlertid 1-2 borte mot Monaco i sesongens første Champions League-kamp.

Kroatiske Ante Budimir sendte Osasuna foran med et glimrende hodestøt. Ti minutter senere ble vondt til verre da Bryan Zaragoza Martinez elegant dro seg forbi gjestenes målvakt Inaki Pena og ga hjemmelaget 2-0.

Drøye fem minutter ut i annen omgang sto vertenes sisteskanse Sergio Herrera glimrende i veien for et forsøk fra Robert Lewandowski.

Kort tid senere gikk det imidlertid galt for Herrera. Sisteskansen rotet det ordentlig til da han skulle sette i gang et Osasuna-angrep, og på vei tilbake mot målet mistet målvakten balansen. Dermed klarte han ikke å stanse skuddet fra Pau Victor, som reduserte for Barcelona.

Etter drøye tjue minutter spilt av annen omgang fikk Osasuna straffespark etter glitrende angrepsspill. Fra ellevemeteren var Budimir iskald og sendte Osasuna opp i 3-1. Fem minutter før slutt hamret Abel Bretones Cruz inn 4-1.

Barcelona-juvelen Lamine Yamal reduserte til 2-4 kort tid senere, men serielederne kom aldri nærmere poeng i Pamplona enn et stolpetreff langt inne i overtiden.

