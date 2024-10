Edvald Boasson-Hagen syklet sitt siste ritt som proff

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

37-åringen meldte i august at han skulle parkere sykkelen etter inneværende sesong. Han konkluderte da med at tiden var inne for å finne på noe nytt og å tilbringe mer tid med familien.

– Det føles godt å ha bestemt seg, egentlig. Det er en tid for alt. Jeg har følt at det er greit å gi seg nå, og jeg føler at jeg har gjort og fått til mye som syklist. Jeg er godt fornøyd med karrieren, sa han da til NTB.

Boasson-Hagen kan se tilbake på en strålende karriere der han blant annet fikk med seg tre etappeseirer i Tour de France. Gudbrandsdølen har i tillegg en sterk seier i Gent-Wevelgem og fem enkelttriumfer i Critérium du Dauphiné å vise til. Denne sesongen syklet han for det franske Decathlon-AG2R-laget.

Franske Christophe Laporte stakk av med seieren i søndagens ritt. Uno-X deltok også, men greide ikke å sette ordentlig farge på rittet. Erik Resell ble beste norske.

