Edvald Boasson Hagen avslutter sykkelkarrieren

Det bekrefter han på Instagram onsdag.

Han har denne sesongen syklet for det franske Decathlon AG2R-laget.

I karrieren har han blant annet syklet hele 258 etapper i Tour de France. 13 ganger har han deltatt i rittet.

Boasson Hagen har tråkket inn til en rekke store resultater. 37-åringen kan blant annet vise til tre etappetriumfer i nettopp Touren.

Gudbrandsdølen har i tillegg en kruttsterk seier i Gent-Wevelgem og fem enkelttriumfer i Critérium du Dauphiné å vise til.

Fra 2010 til 2014 syklet Boasson Hagen for den britiske sykkelgiganten Team Sky, og i 2012 gjorde den da 25 år gamle nordmannen manns jobb for Bradley Wiggins da han vant Tour de France.

Siden den gang har han representert MTN-Qhubeka (senere Team Dimension Data), TotalEnergies og nå Decathlon AG2R-laget.

Ettårskontrakten med sin nåværende franske arbeidsgiver fikk han først i januar, på et tidspunkt da mange stilte spørsmål ved om veteranen i det hele tatt ville finne et lag å sykle for denne sesongen.