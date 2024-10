Vålerenga klar for Eliteserien – fansen stormet banen

Geir Bakkes menn var riktignok også avhengig av at erkerival Lyn fikk med seg poeng hjemme mot Egersund. Det klarte Oslo-rivalen som vant 2-1 hjemme over tabllefireren.

Vålerenga har dermed en ledelse på 17 poeng ned til Moss på 3.-plass og kan ikke lenger tas igjen. Egersund ligger på 4.-plass, ett poeng bak østfoldingene.

Da opprykket var klart, stormet VIF-supporterne banen.

Jones El-Abdellaoui sendte Vålerenga i ledelsen etter 15 minutter, før Carl Lange doblet halvveis ut i første omgang. Før pause sikret Mees Rijks tremålsledelse, men etter hvilen skapte Ole Amund Sveen spenning da han satte inn to raske mål. Det fikk imidlertid lite å si da Christian Borchgrevink fastsatte resultatet med 15 minutter igjen på klokken.

– Er det du som skal sementere opprykket for Vålerenga? Mannen som misset på straffesparket mot Kristiansund som ble avgjørende for at de tok turen ned. Nå er det han som kan fikse at de tar den korteste veien tilbake i det gjeve selskap, utbrøt TV 2-kommentator Petter Bø Tosterud da Borchgrevink satte inn 4-2-målet.

El-Abdellaoui-magi

Hovedstadsklubben fikk en drømmestart på kampen da Carl Lange spilte opp Jones El-Abdellaoui etter et kvarter, som banket vertene i ledelsen.

13 minutter senere gjengjeldte El-Abdellaoui tjenesten da han spilte opp Lange, som satte inn 2-0-målet for Vålerenga.

Og blåtrøyene var ikke ferdig der. Da dommeren blåste av til pause hadde også Mees Rijks notert seg på scoringslisten med en heading.

Etter hvilen reduserte Ole Amund Sveen til 3-1, før samme mann skapte spenning med nok en scoring halvveis ut i omgangen.

Gjorde opp

Spenningen varte riktignok ikke i mer enn åtte minutter før Christian Borchgrevink lobbet inn 4-2-scoringen etter nydelig oppspill av Brice Ambina.

Vålerenga rykker forrige sesong ned etter at de endte på playoffplass og måtte ut i dyst mot Kristiansund om fornyet kontrakt.

Hovedstadsklubben vant 2-0 borte, men tapte med samme sifre hjemme, og røk så ut på straffer. Da var det Borchgrevink som ble den store syndebukken.

Årets sesong startet noe kronglete for Vålerenga, før Bakkes mannskap fikk skuta på rett kurs. Med fire seriekamper igjen av sesongen står Vålerenga med 17 kamper uten tap. Sist de gikk tomhendte av banen var helt tilbake til 16. mai da de røk 0-2 hjemme for Kongsvinger.





