Fransk storlag «bytter ut» Boasson Hagen med to norske sykkelprofiler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Overgangene på øverste nivå i internasjonal sykkelsport bekreftes av Decathlon-AG2R onsdag.

Lillehammer-gutten Staune-Mittet har de siste sesongene syklet for det norsksponsede stjernelaget Jumbo-Visma. Det kom som en overraskelse for mange da ryktene om en overgang til Decathlon-AG2R dukket opp. Nå er lagskiftet altså bekreftet.

– Det er klart jeg er veldig spent på dette. Jeg er veldig takknemlig overfor laget for å ha gitt meg denne muligheten, sier Staune-Mittet, som har sikret seg en avtale ut 2027-sesongen.

Han uttaler videre at han valgte det franske laget fordi han tror det er det beste stedet å fortsette den utviklingen han vist de siste årene.

– Mitt langsiktige mål er å fortsette å vokse som sykkelrytter og bli den beste utøveren jeg kan bli, sier han.

Tord Gudmestad har de siste sesongene syklet for Uno-X. Han har nå signert en kontrakt med Decathlon-AG2R ut 2026-sesongen.

– Jeg gleder meg veldig til å bli en del av dette laget. Jeg er spent på denne muligheten og håper vi kan oppnå store ting sammen, sier han.

Ny rytter i Decathlon-AG2R neste sesong er blant andre også den temposterke sveitseren Stefan Bissegger. Også den overgangen ble presentert onsdag.

Boasson Hagen har syklet for det franske laget i 2024, men har for lengst varslet at han legger opp.





(©NTB)